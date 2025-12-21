Рейтинг@Mail.ru
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:08 21.12.2025
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый
Сергей Ардашев одержал победу в гонке на 20 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
лыжные гонки
спорт
алексей червоткин
сергей ардашев
александр большунов
/20251221/lyzhi-2063621814.html
РИА Новости Спорт
Новости
Лыжные гонки
Лыжные гонки, Спорт, Алексей Червоткин, Сергей Ардашев, Александр Большунов
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый

Лыжник Ардашев выиграл гонку на 20 км на этапе Кубка России в Ижевске

Сергей Ардашев
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сергей Ардашев одержал победу в гонке на 20 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Ижевске.
Лидер общего зачета показал время 50 минут 41,9 секунды. Вторым стал Илья Семиков (отставание - 17,2 секунды), замкнул тройку Алексей Червоткин (+34,3).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+39,8) стал пятым.
Следующий этап Кубка России пройдет 27-28 декабря в Кирово-Чепецке.
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
