https://ria.ru/20251221/lyzhi-2063640128.html
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый
Сергей Ардашев одержал победу в гонке на 20 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T14:08:00+03:00
2025-12-21T14:08:00+03:00
2025-12-21T14:08:00+03:00
лыжные гонки
спорт
алексей червоткин
сергей ардашев
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829587927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_367ebdb192d5bd3026cc2cd9c4ddf225.jpg
/20251221/lyzhi-2063621814.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829587927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a799b1e06c3baf953806995d9486784.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей червоткин, сергей ардашев, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Алексей Червоткин, Сергей Ардашев, Александр Большунов
Ардашев выиграл разделку на этапе Кубка России в Ижевске, Большунов - пятый
Лыжник Ардашев выиграл гонку на 20 км на этапе Кубка России в Ижевске