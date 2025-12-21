https://ria.ru/20251221/lyzhi-2063621814.html
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России
Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T11:28:00+03:00
2025-12-21T11:28:00+03:00
2025-12-21T11:28:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
ижевск
казань
евгения крупицкая
анастасия кулешова
вероника степанова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928061100_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_f6cf943b5911b891d16947f9179b6a1a.jpg
/20251214/lyzhi-2061938777.html
россия
ижевск
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928061100_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_330f73a6881688114adc10a2e8e068d0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, ижевск, казань, евгения крупицкая, анастасия кулешова, вероника степанова, лыжные виды спорта, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Ижевск, Казань, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Вероника Степанова, Лыжные виды спорта, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе КР в Ижевске