Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
21.12.2025
Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России
Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
лыжные гонки
спорт
россия
ижевск
казань
евгения крупицкая
анастасия кулешова
вероника степанова
лыжные гонки
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Ижевск, Казань, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Вероника Степанова, Лыжные виды спорта, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Ижевске.
Крупицкая показала время 43 минуты 44,5 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (отставание - 5,4 секунды), замкнула тройку Анастасия Кулешова (+51,9).
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сошла с гонки из-за травмы.
Соревнования в Ижевске в воскресенье завершатся мужской гонкой на 20 км классическим стилем. Следующий этап Кубка России пройдет с 14 по 18 января в Казани.
Российский лыжник Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ардашев победил в гонке преследования на этапе КР, Большунов стал вторым
14 декабря, 11:26
 
Лыжные гонки
 
