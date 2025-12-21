Крупицкая выиграла гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Ижевске.