Это шантаж! Лучшая фигуристка Плющенко ушла к молодому тренеру

Елена Костылева ушла от Евгения Плющенко к молодому, но уже известному тренеру, чья ученица могла даже поехать на Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, как суперталантливая фигуристка будет развиваться при всей скандальности ее мамы.

Дайте ультра-си и новый домик!

Этот сериал просто не мог закончиться ничем другим. Сценаристы старались-старались, но в итоге все равно сюжет свелся к пьяной свадьбе и двум порванным баянам.

Поначалу Плющенко пытался найти общий язык с мамой Лены - Ириной. Даже когда ситуация окончательно вышла из-под контроля (а когда она была вообще под контролем?), предпринимались попытки провести переговоры и о чем-то договориться.

По данным источника РИА Новости, в четверг состоялся финальный раунд разговора между сторонами. Ирина предъявила школе перечень требований на нескольких страницах, в которых, среди прочего, содержались призывы активно разучивать новые ультра-си, давать только главные роли в шоу, активно раскручивать и пиарить, а также заменить домик для проживания на еще более комфортабельный и дорогой. Сторона Плющенко согласовала почти все условия, касаемые непосредственно спорта, и отвергла все остальные, посчитав их чем-то вроде шантажа - и сотрудничество окончательно завершилось.

В воскресенье Ирина в соцсетях начала активно намекать на нового тренера для дочери - "молодая, из Москвы, с опытом вывода спортсменки в топ". При этом предыдущей школе мама сразу объявила, кто это будет - Софья Федченко.

И это... Нет, совершенно не удивительно. Да, с одной стороны, Ирина Костылева (не Елена - она действительно выдающаяся спортсменка, мечта любого тренера) - актив ужасающей токсичности, приближаться без бронекостюма опасно для ментального здоровья. С другой, именно после Плющенко принять спортсменку для Федченко могло быть выгодно в моральном плане.

Сейчас, наверное, уже немногие вспомнят, но у них еще совсем недавно было что-то вроде конфликта. Пару лет назад первенство России среди юниоров выиграла Алина Горбачева - ученица Федченко, ныне один из лидеров взрослой сборной, а тогда - просто талантливая фигуристка, только-только набирающая рейтинг. Шедшая фаворитом Вероника Жилина, представляющая школу Плющенко, осталась на втором месте, вызвав негодование тренера по поводу судейства. Федченко тоже молчать не стала и защитила свою спортсменку в комментариях для СМИ. Война продолжалась недолго и до горячей фазы, к счастью, не дошла, но осадочек остался.

Мама терпеть не станет

Нельзя исключать, что именно он подтолкнул молодого тренера взять скандальное семейство вместе с невероятно одаренной спортсменкой. Как Софья Анатольевна будет справляться с таким материалом - вопрос интригующий, со "звездочкой". В ее тренерской компетенции нет никаких сомнений, а за качества психолога говорит то, как ловко она справилась с Горбачевой, живущей с ней уже несколько лет, хотя мама фигуристки тоже находится в Москве. Несмотря на совсем еще юный по тренерский меркам возраст, Федченко уже прошла через многое и показала, что способна добиваться результата едва ли не в любых условиях.

Но каким по счету тренером она будет в карьере Костылевой? Ей всего 14 лет, но из-за скандалов мамы она посетила, кажется, абсолютно всех топовых специалистов в черте Москвы. Куда ни ткни пальцем - попадешь в бывшего тренера Костылевой. И наверняка точно так же думал каждый из них - что я справлюсь, я повлияю, я "починю". В итоге мама переводила дочь к следующему кандидату, оставляя после себя если не выжженное поле, то что-то близкое к этому.

Как в итоге будет у Федченко? Вопрос, с одной стороны, с предсказуемым ответом - слишком уж велика выборка неудач. И куда более сильные в плане авторитетности (хотя бы в силу возраста) Этери Тутберидзе с Евгением Плющенко не потянули пыл родительницы.

С другой, а вдруг? Может, именно требовательность Софьи вкупе с тонким опытом решения крайне нетривиальной с моральной точки зрения ситуации между родителями и ученицей помогут ей совладать с самым разрушительным семейством фигурного катания. Которому, так уж вышло, достался, пожалуй, главный талант поколения, чья карьера отнюдь не по ее вине уже висит на волоске.