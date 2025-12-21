Это шантаж! Лучшая фигуристка Плющенко ушла к молодому тренеру

Елена Костылева ушла от Евгения Плющенко к молодому, но уже известному тренеру, чья ученица могла даже поехать на Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, как суперталантливая фигуристка будет развиваться при всей скандальности ее мамы.
Дайте ультра-си и новый домик!
Этот сериал просто не мог закончиться ничем другим. Сценаристы старались-старались, но в итоге все равно сюжет свелся к пьяной свадьбе и двум порванным баянам.
Поначалу Плющенко пытался найти общий язык с мамой Лены - Ириной. Даже когда ситуация окончательно вышла из-под контроля (а когда она была вообще под контролем?), предпринимались попытки провести переговоры и о чем-то договориться.
По данным источника РИА Новости, в четверг состоялся финальный раунд разговора между сторонами. Ирина предъявила школе перечень требований на нескольких страницах, в которых, среди прочего, содержались призывы активно разучивать новые ультра-си, давать только главные роли в шоу, активно раскручивать и пиарить, а также заменить домик для проживания на еще более комфортабельный и дорогой. Сторона Плющенко согласовала почти все условия, касаемые непосредственно спорта, и отвергла все остальные, посчитав их чем-то вроде шантажа - и сотрудничество окончательно завершилось.
В воскресенье Ирина в соцсетях начала активно намекать на нового тренера для дочери - "молодая, из Москвы, с опытом вывода спортсменки в топ". При этом предыдущей школе мама сразу объявила, кто это будет - Софья Федченко.
И это... Нет, совершенно не удивительно. Да, с одной стороны, Ирина Костылева (не Елена - она действительно выдающаяся спортсменка, мечта любого тренера) - актив ужасающей токсичности, приближаться без бронекостюма опасно для ментального здоровья. С другой, именно после Плющенко принять спортсменку для Федченко могло быть выгодно в моральном плане.
Сейчас, наверное, уже немногие вспомнят, но у них еще совсем недавно было что-то вроде конфликта. Пару лет назад первенство России среди юниоров выиграла Алина Горбачева - ученица Федченко, ныне один из лидеров взрослой сборной, а тогда - просто талантливая фигуристка, только-только набирающая рейтинг. Шедшая фаворитом Вероника Жилина, представляющая школу Плющенко, осталась на втором месте, вызвав негодование тренера по поводу судейства. Федченко тоже молчать не стала и защитила свою спортсменку в комментариях для СМИ. Война продолжалась недолго и до горячей фазы, к счастью, не дошла, но осадочек остался.
Мама терпеть не станет
Нельзя исключать, что именно он подтолкнул молодого тренера взять скандальное семейство вместе с невероятно одаренной спортсменкой. Как Софья Анатольевна будет справляться с таким материалом - вопрос интригующий, со "звездочкой". В ее тренерской компетенции нет никаких сомнений, а за качества психолога говорит то, как ловко она справилась с Горбачевой, живущей с ней уже несколько лет, хотя мама фигуристки тоже находится в Москве. Несмотря на совсем еще юный по тренерский меркам возраст, Федченко уже прошла через многое и показала, что способна добиваться результата едва ли не в любых условиях.
Но каким по счету тренером она будет в карьере Костылевой? Ей всего 14 лет, но из-за скандалов мамы она посетила, кажется, абсолютно всех топовых специалистов в черте Москвы. Куда ни ткни пальцем - попадешь в бывшего тренера Костылевой. И наверняка точно так же думал каждый из них - что я справлюсь, я повлияю, я "починю". В итоге мама переводила дочь к следующему кандидату, оставляя после себя если не выжженное поле, то что-то близкое к этому.
Тренеры Софья Федченко и Влада Данилкина
Как в итоге будет у Федченко? Вопрос, с одной стороны, с предсказуемым ответом - слишком уж велика выборка неудач. И куда более сильные в плане авторитетности (хотя бы в силу возраста) Этери Тутберидзе с Евгением Плющенко не потянули пыл родительницы.
С другой, а вдруг? Может, именно требовательность Софьи вкупе с тонким опытом решения крайне нетривиальной с моральной точки зрения ситуации между родителями и ученицей помогут ей совладать с самым разрушительным семейством фигурного катания. Которому, так уж вышло, достался, пожалуй, главный талант поколения, чья карьера отнюдь не по ее вине уже висит на волоске.
До конца текущего сезона осталось всего два ключевых старта - Финал юниорского Гран-при и первенство России. На самом деле судить по ним об опыте работы с новым наставником будет до крайности неправильно - слишком малый срок, но, думается, мама терпеть не станет. А что бывает, когда мама не терпит, мы все, к сожалению, знаем слишком хорошо.