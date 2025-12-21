Рейтинг@Mail.ru
Конькобежцы Саютина и Кулижников победили на дистанции 1000 метров на ЧР
14:26 21.12.2025
Конькобежцы Саютина и Кулижников победили на дистанции 1000 метров на ЧР
Конькобежцы Саютина и Кулижников победили на дистанции 1000 метров на ЧР
2025
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
Конькобежцы Саютина и Кулижников победили на дистанции 1000 метров на ЧР

Конькобежцы Саютина и Кулижников выиграли чемпионат России на дистанции 1000 м

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПавел Кулижников
Павел Кулижников - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Павел Кулижников. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Александра Саютина и Павел Кулижников стали чемпионами России по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров.
Саютина победила с результатом 1 минута 16,72 секунды, опередив Анастасию Семенову (1.17,21) и Елену Еранину (1.18,25).
Результат Кулижникова составил 1 минуту 8,96 секунды секунды. Серебро завоевал Виктор Муштаков (1.09,56), бронзу - Михаил Казелин (1.09,57).
Чемпионат России проходит в Коломне и завершится 23 декабря.
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Конькобежец Фруктов стал чемпионом России на дистанции 5000 м
20 декабря, 19:27
 
СпортКонькобежный спорт
 
