Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ
Хоккей
 
08:47 21.12.2025 (обновлено: 11:29 21.12.2025)
Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ
Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ
Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин пообещал оплатить ужин всей команде после неудачного выступления в матче регулярного чемпионата...
Шестеркин пообещал оплатить ужин команде после неудачи в матче НХЛ

Шестеркин обещал оплатить ужин игрокам "Рейнджерс" после проигрыша "Филадельфии"

© Фото : twitter.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : twitter.com/nyrangers
Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин пообещал оплатить ужин всей команде после неудачного выступления в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз".
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой хозяев по итогам серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин, который также реализовал победный буллит в послематчевой серии. Во втором периоде Шестеркин пропустил четыре шайбы после 11 бросков.
«
"Во втором периоде мы играли без вратаря. Я пропустил легкие голы. Я был расстроен, но старался вернуться в игру и дать нам шанс на победу. Сегодня мы превосходно действовали в атаке. Я должен всем ужин", - цитирует Шестеркина сайт лиги.
В текущем сезоне 29‑летний Шестеркин помог команде одержать 15 побед в 29 матчах, пропуская в среднем 2,54 шайбы за матч. "Рейнджерс" занимают шестое место в Столичном дивизионе, набрав 40 очков в 37 играх.
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
Вчера, 07:46
 
