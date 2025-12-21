Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
20:30 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс, Maxwell Crozier)
21:20 • Брэйден Пойнт
(Charles-Edouard D'Astous, Никита Кучеров)
36:36 • Джек Финли
(Доминик Джеймс, Янни Гурде)
43:13 • Райан Макдонаф
(Понтус Холмберг, Charles-Edouard D'Astous)
46:38 • Джейк Гентцель
59:33 • Джейк Гентцель
02:42 • Эрик Робинсон
04:00 • Jackson Blake
12:27 • Bradly Nadeau
(Логан Станковен)
42:47 • Андрей Свечников
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась волевой победой хозяев со счетом 6:4 (0:3, 3:0, 3:1). У победителей заброшенными шайбами отметились Гейдж Гонсалвес (21-я минута), Брэйден Пойнт (22), Джек Финли (37), Райан Макдона (44) и дважды Джейк Гюнцель (47, 60). Российский нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22. В составе гостей отличились Эрик Робинсон (3), Джексон Блэйк (4), Брэдли Надо (13) и россиянин Андрей Свечников (43), голкипер Петр Кочетков отразил 23 броска в створ из 28.
На счету 32-летнего Кучерова 43 (13+30) очка в 31 матче, у 25-летнего Свечникова 23 (8+15) результативных балла в 35 играх.
"Тампа" прервала серию из трех поражений и с 41 очком занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. "Каролина" (47 очков) лидирует в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей:
- "Баффало" - "Айлендерс" - 3:2 (Б);
- "Флорида" - "Сент-Луис" - 2:6;
- "Бостон" - "Ванкувер" - 4:5 (Б);
- "Монреаль" - "Питтсбург" - 4:0;
- "Нэшвилл" - "Торонто" - 5:3.
Российские легионеры "Бостона" Никита Задоров и Марат Хуснутдинов сделали по передаче, Павел Бучневич из "Сент-Луиса" отметился двумя ассистами, голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 30.
