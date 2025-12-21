Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

На счету 32-летнего Кучерова 43 (13+30) очка в 31 матче, у 25-летнего Свечникова 23 (8+15) результативных балла в 35 играх.

"Тампа" прервала серию из трех поражений и с 41 очком занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. "Каролина" (47 очков) лидирует в Столичном дивизионе.