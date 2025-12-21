Рейтинг@Mail.ru
Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:46 21.12.2025 (обновлено: 11:27 21.12.2025)
Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
хоккей
спорт
брэйден пойнт
райан макдона
джейк гюнцель
каролина харрикейнз
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, брэйден пойнт, райан макдона, джейк гюнцель, каролина харрикейнз, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Брэйден Пойнт, Райан Макдона, Джейк Гюнцель, Каролина Харрикейнз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол с передачи Кучерова помог "Тампе" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

Передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Каролиной" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/tblightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : twitter.com/tblightning
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
6 : 4
Каролина
20:30 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс, Maxwell Crozier)
21:20 • Брэйден Пойнт
(Charles-Edouard D'Astous, Никита Кучеров)
36:36 • Джек Финли
(Доминик Джеймс, Янни Гурде)
43:13 • Райан Макдонаф
(Понтус Холмберг, Charles-Edouard D'Astous)
46:38 • Джейк Гентцель
(Янис Жером Мозер, Ник Пол)
59:33 • Джейк Гентцель
(Райан Макдонаф)
02:42 • Эрик Робинсон
(Джордан Стаал)
04:00 • Jackson Blake
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
12:27 • Bradly Nadeau
(Логан Станковен)
42:47 • Андрей Свечников
(Марк Янковски, Йеспери Котканиеми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась волевой победой хозяев со счетом 6:4 (0:3, 3:0, 3:1). У победителей заброшенными шайбами отметились Гейдж Гонсалвес (21-я минута), Брэйден Пойнт (22), Джек Финли (37), Райан Макдона (44) и дважды Джейк Гюнцель (47, 60). Российский нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 18 бросков из 22. В составе гостей отличились Эрик Робинсон (3), Джексон Блэйк (4), Брэдли Надо (13) и россиянин Андрей Свечников (43), голкипер Петр Кочетков отразил 23 броска в створ из 28.
На счету 32-летнего Кучерова 43 (13+30) очка в 31 матче, у 25-летнего Свечникова 23 (8+15) результативных балла в 35 играх.
"Тампа" прервала серию из трех поражений и с 41 очком занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. "Каролина" (47 очков) лидирует в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей:
  • "Баффало" - "Айлендерс" - 3:2 (Б);
  • "Флорида" - "Сент-Луис" - 2:6;
  • "Бостон" - "Ванкувер" - 4:5 (Б);
  • "Монреаль" - "Питтсбург" - 4:0;
  • "Нэшвилл" - "Торонто" - 5:3.
Российские легионеры "Бостона" Никита Задоров и Марат Хуснутдинов сделали по передаче, Павел Бучневич из "Сент-Луиса" отметился двумя ассистами, голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 30.
Хоккей
 
Матч-центр
 
