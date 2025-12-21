Война гуманистов. Фигуристы красиво подрались на чемпионате России

Нечеловеческая заруба прошла на чемпионате России, в которой сильнее всех был главный олимпийский герой сборной страны. РИА Новости Спорт рассказывает, как Петр Гуменник убрал со своего пути мощных конкурентов.

За Галлямовым никто не идет

Было трудно представить, что чемпионат России без интриги олимпийского отбора может быть таким захватывающим. Казалось бы, обладателю путевки в Милан Петру Гуменнику вообще необязательно сейчас выходить на пик формы, его главная битва намечена на февраль. Всем остальным в принципе можно снимать коньки и идти вдоль стены в направлении гвоздя (как тут недавно собрался делать занявший второе место в турнире спортивных пар Александр Галлямов ). Шансов на международную арену нет, а значит, нечего устраивать бурю в этой песочнице.

Но то ли годы изоляции от мирового спорта так повлияли, то ли просто у нас выросло поколение парней с характером – они готовы искать вдохновение там, где другие находили бы только упадничество и разочарование. Очень многие в этот вечер произвольных программ превзошли сами себя, а заодно наши ожидания и наши проблемы.

Интересно наблюдать, как по-разному олимпийскую карту разыграли основной Гуменник и запасной Влад Дикиджи. Гуменник показал феноменальную устойчивость психики и как будто совсем перестал сомневаться в себе. За его прыжки не переживаешь, как и за готовность быть артистом в той же степени, что и спортсменом.

Итог этой внутренней трансформации – закономерная уверенная победа с запасом по баллам, исторические 200+ за произвольную программу и неоспоримое лидерство. И, конечно, первое в карьере золото чемпионата страны.

Влад Дикиджи как единственный запасной прошел по краешку Олимпиады – она помигала перед ним сигнальными огнями, но за ворота не пустила. И эта ложная надежда словно подточила уверенность, которая отличала Дикиджи от других на протяжении всего прошлого сезона. Влад резко повзрослел и почувствовал ответственность, которая может быть и благом, и проклятьем. Это он был чемпионом России, первым после Малинина прыгнул четверной аксель. Но по сумме факторов для участия в Олимпиаде федерация выбрала не его. Должно быть, больно и обидно.

Но Влад и его тренер Олег Татауров ни взглядом, ни словом не роптали. Они просто приняли это как данность и начали работать в другом направлении: пригласили Михаила Коляду как тренера-консультанта, чтобы поднять вторую оценку через фактическое совершенствование. Наверное, смещение акцентов с техники на артистизм могло сказаться на стабильности прыжков. Это отмечает сам Влад, а еще осторожно касается темы травмы спины. Тоже вероятная причина падения результатов. Седьмое итоговое место для действующего чемпиона страны – не предел мечтаний, но промежуточный приемлемый результат.

Что за мотивация у Кондратюка?

Победа в номинации "возвращение года" на этом чемпионате точно принадлежит Марку Кондратюку. Он, очевидно прекрасно готовый, в короткой программе зачем-то сдвоил один из своих четверных прыжков, и из-за плотности результатов и общего высокого уровня стал только десятым. На произвольную программу должен был выходить в начале второй разминки. Кто-то бы плюнул и отказался от борьбы, но только не Марк. Его мотивация вообще самая загадочная. У него уже есть медаль Олимпиады-2022, золото чемпионатов Европы и России, в целом полностью устроена жизнь – кайфуй себе да катайся по шоу. Но Марк сочетает в себе альтруизм артиста и эгоизм спортсмена. Ему важно быть художником, нести искусство людям, но не выезжать только на этом, а выделяться в плане сложности. И, что важнее всего, у него это получается. Независимо от трудности музыкального сопровождения и артистической насыщенности программ. Бронза чемпионата России – точно та медаль, которой Кондратюк сможет гордиться.

Пока Кондратюк героически преодолевал собственную неудачу в короткой, Гуменник нес олимпийское знамя по "Юбилейному" на зависть всем остальным, еще один медалист чемпионата России остался как бы в тени их славы и подвигов. Евгений Семененко очень ровно и на высоком уровне прошел обе программы – без грубых ошибок и с максимальной самоотдачей. Но это не помогло ему стать первым. Если несколько лет назад чемпионский титул выдавался ему по дополнительным показателям из-за равенства баллов с Гуменником, в этот раз все сложилось весьма однозначно. Евгений проиграл Петру 8 баллов по сумме двух программ. Небольшая часть этого отставания определила техника, все остальное – субъективная по сути вторая оценка. Но 8 баллов – не копейки, а весьма однозначный результат.

Этого отправьте на экспорт

Вряд ли сам Семененко клянет судей по этому поводу или затаил обиду на Гуменника – наши одиночники как-то очень человечно существуют на этой спортивной войне. Лучше всего их гуманизм иллюстрируют слова победителя о том, что в ожидании своего выхода он отдал кучу эмоций, пока смотрел прокаты соперников:

« "Сегодня, честно говоря, было не оторваться от экрана, который стоит возле раздевалки. Я почти всех спортсменов посмотрел. Были эмоциональные качели: кто-то, от кого не ожидали, откатал чисто, очень хорошо; кто-то, может быть, от кого ожидали, не справился с чем-то. Я уже кучу эмоций отдал до своего проката – даже чуть-чуть переживал по этому поводу. Но когда зал взорвался аплодисментами, когда я только вышел, я понял, что заряд будет полный. Вот в тот момент Матвей (Ветлугин) закончил свой прокат – кто-то плачет, кто-то ликует, кто-то аплодирует. Всех показывают, у всех беспредельные эмоции. А тебе в этот момент нужно вспоминать, куда левую ногу перед лутцем засовывать. Это все смешивается, даже не понятно, на чем в этот момент концентрироваться", – сказал Гуменник в эфире Первого канала.