Фигурное катание
 
19:47 21.12.2025
Гуменник рассказал, что на тренировках представляет олимпийские трибуны
Фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам, что часто представляет на тренировках, как выступает на Олимпийских играх в Милане.
спорт, пётр гуменник, марк кондратюк, евгений семененко
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам, что часто представляет на тренировках, как выступает на Олимпийских играх в Милане.
Гуменник в воскресенье стал победителем чемпионата России. Вторым стал Евгений Семененко, третьим - Марк Кондратюк.
"Для меня это долгожданная золотая медаль. Долго к ней шел, подбирался с разных сторон. Сейчас невероятно приятно получить этот титул. С этого момента начинается подготовка к Олимпийским играм. С тренерским штабом обсудим, как именно будем готовиться, также посоветуемся с Тамарой Николаевной Москвиной, у нее огромный опыт в этом. Хотелось бы где-то выступить в январе, чтобы не забывать, как выходить на лед под волнение", - сказал Гуменник.
"Приходится сохранять спокойствие. Иначе эмоции могли бы мне помешать. На тренировках часто представляю олимпийские трибуны, лед и Милан за окном. Когда прыгаю, думаю: "Вот он, тот самый олимпийский прыжок". А соревнования воспринимаю как тренировку", - добавил он.
Гуменник отметил, что хотел бы погулять по Милану. "На другие виды спорта пойду только если после своего выступления. Погулять по городу не терпится. Милан славится своей архитектурой. Будет интересно исследовать места. Надо будет пораньше приехать, чтобы все сфотографировать", - заключил Гуменник.
Пётр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Гуменник считает, что Галлямов передумает завершать карьеру
Вчера, 19:43
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникМарк КондратюкЕвгений Семененко
 
