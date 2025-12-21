Гуменник рассказал, что на тренировках представляет олимпийские трибуны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам, что часто представляет на тренировках, как выступает на Олимпийских играх в Милане.

"Для меня это долгожданная золотая медаль. Долго к ней шел, подбирался с разных сторон. Сейчас невероятно приятно получить этот титул. С этого момента начинается подготовка к Олимпийским играм. С тренерским штабом обсудим, как именно будем готовиться, также посоветуемся с Тамарой Николаевной Москвиной, у нее огромный опыт в этом. Хотелось бы где-то выступить в январе, чтобы не забывать, как выходить на лед под волнение", - сказал Гуменник.

"Приходится сохранять спокойствие. Иначе эмоции могли бы мне помешать. На тренировках часто представляю олимпийские трибуны, лед и Милан за окном. Когда прыгаю, думаю: "Вот он, тот самый олимпийский прыжок". А соревнования воспринимаю как тренировку", - добавил он.