Гуменник считает, что Галлямов передумает завершать карьеру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что слова Александра Галлямова о возможном завершении карьеры были сказаны на эмоциях.
В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России в Санкт-Петербурге, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем в своем Telegram-канале он заявил, что у него нет желания комментировать турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
"Не общался пока с Александром. Саша - эмоциональный парень. Думаю, передумает еще (вешать коньки на гвоздь)", - сказал Гуменник.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
