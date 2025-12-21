Рейтинг@Mail.ru
Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:01 21.12.2025 (обновлено: 18:15 21.12.2025)
Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Петр Гуменник стал победителем чемпионата России по фигурному катанию.
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
евгений семененко
марк кондратюк
международный союз конькобежцев (isu)
Новости
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Международный союз конькобежцев (ISU)
Гуменник впервые выиграл чемпионат России

Отобравшийся на Олимпиаду фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России

Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Петр Гуменник стал победителем чемпионата России по фигурному катанию.
По сумме двух программ Гуменник набрал 304,95 балла. Вторым стал Евгений Семененко (296,80), третьим - Марк Кондратюк (281,08). Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи занял седьмое место, суммарно набрав 254,25 балла.
Гуменнику 23 года. Он впервые в карьере стал чемпионом России. Также в его активе серебро (2023) и бронза (2024) национального чемпионата. Гуменник является двукратным победителем Финала Гран-при России (2023, 2025).
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Гуменник и Аделия Петросян.
Аделия Петросян
Петросян расстроилась после победы: что стряслось с фигуристкой №1
20 декабря, 23:03
 
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Международный союз конькобежцев (ISU)
 
