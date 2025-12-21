https://ria.ru/20251221/gumennik-2063674078.html
Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Гуменник впервые выиграл чемпионат России - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Гуменник впервые выиграл чемпионат России
Петр Гуменник стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T18:01:00+03:00
2025-12-21T18:01:00+03:00
2025-12-21T18:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
евгений семененко
марк кондратюк
международный союз конькобежцев (isu)
Отобравшийся на Олимпиаду фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России