Рейтинг@Mail.ru
IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/gandbol-2063710937.html
IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной
IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной
Федерация гандбола России (ФГР) сможет вынести вопрос возвращения россиян на турниры на одном из рабочих заседаний Международной федерации гандбола (IHF)... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T22:37:00+03:00
2025-12-21T22:37:00+03:00
гандбол
спорт
хассан мустафа
сергей шишкарев
федерация гандбола россии (фгр)
международная федерация гандбола (ihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859231641_1:333:2168:1552_1920x0_80_0_0_796d2c54e085dd15dc72094319462c6b.jpg
/20251221/mustafa-2063670103.html
/20251220/gandbol-2063453192.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859231641_18:315:1974:1782_1920x0_80_0_0_8c2282b025e84d7db1ff4425582ace36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
гандбол, спорт, хассан мустафа, сергей шишкарев, федерация гандбола россии (фгр), международная федерация гандбола (ihf)
Гандбол, Спорт, Хассан Мустафа, Сергей Шишкарев, Федерация гандбола России (ФГР), Международная федерация гандбола (IHF)
IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной

Глава ФГР Шишкарев: IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федерация гандбола России (ФГР) сможет вынести вопрос возвращения россиян на турниры на одном из рабочих заседаний Международной федерации гандбола (IHF) весной, заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.
В воскресенье состоялся конгресс IHF, на котором египтянин Хассан Мустафа был переизбран президентом организации. Ранее сообщалось, что на конгрессе будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских сборных к участию в международных турнирах.
IX Международный форумРоссия – спортивная держава - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола
Вчера, 17:34
"Официально этот, безусловно, важнейший вопрос не ставился, потому что это было отчасти бессмысленно – все были погружены исключительно в выборную тематику. Даже кандидатам на пост главы IHF на конгрессе предоставили для выступления всего по шесть минут. Поэтому мы решили пойти дипломатическим путем. В течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплевым общались на эту тему с Хассаном Мустафой, другими руководителями, коллегами из целого ряда национальных федераций. Получили заверения руководства IHF, что уже весной сможем официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола", - приводит слова Шишкарева сайт ФГР.
"Отмечу, что обещания оказать содействие в решении этого вопроса звучали от всех кандидатов. Но для того, чтобы, например, конструктивно наладить сотрудничество с новым президентом IHF, все равно потребовалось бы какое-то время. Формат взаимодействия с Хассаном Мустафой и его командой нам же хорошо знаком", - добавил он.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"
20 декабря, 00:47
 
ГандболСпортХассан МустафаСергей ШишкаревФедерация гандбола России (ФГР)Международная федерация гандбола (IHF)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала