IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной

"Отмечу, что обещания оказать содействие в решении этого вопроса звучали от всех кандидатов. Но для того, чтобы, например, конструктивно наладить сотрудничество с новым президентом IHF, все равно потребовалось бы какое-то время. Формат взаимодействия с Хассаном Мустафой и его командой нам же хорошо знаком", - добавил он.