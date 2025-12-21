IHF может обсудить вопрос возвращения россиян весной

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федерация гандбола России (ФГР) сможет вынести вопрос возвращения россиян на турниры на одном из рабочих заседаний Международной федерации гандбола (IHF) весной, заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.
В воскресенье состоялся конгресс IHF, на котором египтянин Хассан Мустафа был переизбран президентом организации. Ранее сообщалось, что на конгрессе будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских сборных к участию в международных турнирах.
"Официально этот, безусловно, важнейший вопрос не ставился, потому что это было отчасти бессмысленно – все были погружены исключительно в выборную тематику. Даже кандидатам на пост главы IHF на конгрессе предоставили для выступления всего по шесть минут. Поэтому мы решили пойти дипломатическим путем. В течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплевым общались на эту тему с Хассаном Мустафой, другими руководителями, коллегами из целого ряда национальных федераций. Получили заверения руководства IHF, что уже весной сможем официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола", - приводит слова Шишкарева сайт ФГР.
"Отмечу, что обещания оказать содействие в решении этого вопроса звучали от всех кандидатов. Но для того, чтобы, например, конструктивно наладить сотрудничество с новым президентом IHF, все равно потребовалось бы какое-то время. Формат взаимодействия с Хассаном Мустафой и его командой нам же хорошо знаком", - добавил он.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.