https://ria.ru/20251221/gallyamov-2063681332.html
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль
Фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T19:00:00+03:00
2025-12-21T19:00:00+03:00
2025-12-21T19:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр галлямов
анастасия мишина
александра бойкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990229050_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2a5c8c6665f82c845029a526963ee8f2.jpg
/20251221/gallyamov-2063625746.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990229050_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_28c0c3eb0f18e965213bc632ad4ef575.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр галлямов, анастасия мишина, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Александра Бойкова
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль
Фигурист Галлямов снял с себя медаль во время круга почета на чемпионате России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу Галлямов
и Анастасия Мишина
с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой
и Дмитрию Козловскому
(224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем в своем Telegram-канале он заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
В воскресенье прошла церемония награждения. Не завершив круг почета, фигурист положил медаль в задний карман брюк и ушел вместе с партнершей со льда.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.