Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Фигурное катание
 
19:00 21.12.2025
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль
Фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль

Фигурист Галлямов снял с себя медаль во время круга почета на чемпионате России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем в своем Telegram-канале он заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
В воскресенье прошла церемония награждения. Не завершив круг почета, фигурист положил медаль в задний карман брюк и ушел вместе с партнершей со льда.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Больная на всю голову": Галлямов оскорбил позвонившую утром журналистку
