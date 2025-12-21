Назвавший результаты ЧР абсурдом Галлямов снял с себя медаль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В воскресенье прошла церемония награждения. Не завершив круг почета, фигурист положил медаль в задний карман брюк и ушел вместе с партнершей со льда.