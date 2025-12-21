"Больная на всю голову": Галлямов оскорбил позвонившую утром журналистку

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фигурист Александр Галлямов назвал "больной на всю голову" журналистку, которая позвонила ему ранним утром на следующий день после представления произвольной программы на соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции, а затем в своем Telegram-канале заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать минувший турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
"Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: "Александр, здравствуйте!" Вроде газета "Известия", какая-то девочка звонит оттуда. "Простите за столь ранний звонок". Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная", - заявил Галлямов в своем Telegram-канале.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.