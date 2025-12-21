Рейтинг@Mail.ru
12:00 21.12.2025 (обновлено: 15:03 21.12.2025)
"Больная на всю голову": Галлямов оскорбил позвонившую утром журналистку
фигурное катание
александр галлямов
анастасия мишина
александра бойкова
александр галлямов, анастасия мишина, александра бойкова
Фигурное катание, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Александра Бойкова
"Больная на всю голову": Галлямов оскорбил позвонившую утром журналистку

Фигурист Галлямов назвал больной на всю голову позвонившую ему утром журналистку

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фигурист Александр Галлямов назвал "больной на всю голову" журналистку, которая позвонила ему ранним утром на следующий день после представления произвольной программы на соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции, а затем в своем Telegram-канале заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать минувший турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
"Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: "Александр, здравствуйте!" Вроде газета "Известия", какая-то девочка звонит оттуда. "Простите за столь ранний звонок". Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная", - заявил Галлямов в своем Telegram-канале.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа
"Хочешь позориться?" Лучший фигурист России оскандалился на Гран-при
