23:01 21.12.2025
ПАОК с Чаловым обыграл "Панатинаикос" в матче чемпионата Греции
ПАОК с Чаловым обыграл "Панатинаикос" в матче чемпионата Греции
спорт, магомед оздоев, федор чалов, паок, панатинаикос
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, Федор Чалов, ПАОК, Панатинаикос
© Соцсети ПАОКаФедор Чалов
Федор Чалов. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПАОК обыграл афинский "Панатинаикос" в матче 15-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Салониках, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Яннис Константелиас (39-я минута) и Анестис Мифоу (53).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Его соотечественник и одноклубник нападающий Федор Чалов вышел на поле на 76-й минуте. Оба россиянина не отметились результативными действиями.
ПАОК с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице, "Панатинаикос" (22) располагается на шестой позиции.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции
17 декабря, 23:34
 
ФутболСпортМагомед ОздоевФедор ЧаловПАОКПанатинаикос
 
