Рейтинг@Mail.ru
Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:30 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/futbol-2063649128.html
Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций
Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций
Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о создании Лиги наций, турнира для национальных сборных, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T15:30:00+03:00
2025-12-21T15:30:00+03:00
футбол
спорт
португалия
лига наций
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486011_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_b3319a59bca3e325955e319721aa96c7.jpg
/20251219/futbol-2063081183.html
португалия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486011_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_3518611c2e58adef79eb5defdb7668d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, португалия, лига наций, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Португалия, Лига Наций, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций

АФК объявила о создании турнира для национальных сборных

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о создании Лиги наций, турнира для национальных сборных, сообщается на сайте организации.
Конкретные даты запуска турнира не называются, однако уточняется, что соревнование планируется провести в ближайшее время. Также отмечается, что матчи Лиги наций АФК будут проводиться в окна Международной федерации футбола (ФИФА).
«
"Вводя структурированную платформу соревнований со стабильным календарем и четкими спортивными стимулами, мы стремимся обеспечить проведение матчей высокого качества, одновременно решая логистические и финансовые проблемы, с которыми сталкиваются национальные сборные", - заявил генеральный секретарь АФК Датук Сери Виндзор Джон.
Лига наций под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводится с 2018 года. Больше всего титулов завоевала сборная Португалии, которая выиграла первый и последний розыгрыши соревнования.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Сборные поделили третье место на Кубке арабских наций из-за затопления
19 декабря, 01:57
 
ФутболСпортПортугалияЛига НацийМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала