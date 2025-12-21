https://ria.ru/20251221/futbol-2063649128.html
Азиатская футбольная конфедерация объявила о создании Лиги наций
Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о создании Лиги наций, турнира для национальных сборных, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
АФК объявила о создании турнира для национальных сборных