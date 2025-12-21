Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой

"Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролась за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена, и тренера, и всей команды", — написал он Telegram-канале.
"Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем. <...>. Мы многое прошли вместе. Более чем уверен, а я обычно редко ошибаюсь, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена. Я ставлю в ней многоточие", — добавил олимпийский чемпион.
Костылева тренировалась в академии Плющенко. Ранее он заявил, что не сможет продолжить сотрудничество с 14-летней фигуристкой, если ее мама Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в рабочий процесс.