Фигурное катание
Фигурное катание
 
08:51 21.12.2025 (обновлено: 09:22 21.12.2025)
Плющенко объявил о завершении сотрудничества с Костылевой
фигурное катание
спорт
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко
спорт, елена костылева (фигурное катание), евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Елена Костылева (фигурное катание), Евгений Плющенко
Фигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигуристка Елена Костылева. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о завершении сотрудничества с фигуристкой Еленой Костылевой.
"Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролась за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена, и тренера, и всей команды", — написал он Telegram-канале.

Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
15 декабря, 13:45
Тренер назвал Костылеву талантливым спортсменом и пожелал ей побед.
"Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем. <...>. Мы многое прошли вместе. Более чем уверен, а я обычно редко ошибаюсь, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена. Я ставлю в ней многоточие", — добавил олимпийский чемпион.

Костылева тренировалась в академии Плющенко. Ранее он заявил, что не сможет продолжить сотрудничество с 14-летней фигуристкой, если ее мама Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в рабочий процесс.

Как отмечал тренер, по соглашению с училищем олимпийского резерва, к которому приписана Костылева, "Ангелы Плющенко" обязаны предоставить ей определенные тренировочные условия до конца сезона.
Фигуристка Елена Костылева (слева) и тренер Екатерина Митрофанова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
26 ноября, 21:03
 
Фигурное катаниеСпортЕлена Костылева (фигурное катание)Евгений Плющенко
 
