https://ria.ru/20251221/fekhtovanie-2063703742.html
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию
Шпажистка Айзанат Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T21:23:00+03:00
2025-12-21T21:23:00+03:00
2025-12-21T21:23:00+03:00
спорт
россия
смоленск
айзанат муртазаева
кубок россии по фехтованию
фехтование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743030090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_644fd75dc5e86cc2e81d468ed8ec964a.jpg
/20251220/buzinov-2063572124.html
россия
смоленск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743030090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c5e15e6f0dcb92e863e096b3ce16615.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, смоленск, айзанат муртазаева , кубок россии по фехтованию, фехтование
Спорт, Россия, Смоленск, Айзанат Муртазаева , Кубок России по фехтованию, Фехтование
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию
Шпажистка Муртазаева второй раз подряд стала победительницей Кубка России