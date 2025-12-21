Рейтинг@Mail.ru
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/fekhtovanie-2063703742.html
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию
Шпажистка Айзанат Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T21:23:00+03:00
2025-12-21T21:23:00+03:00
спорт
россия
смоленск
айзанат муртазаева
кубок россии по фехтованию
фехтование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743030090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_644fd75dc5e86cc2e81d468ed8ec964a.jpg
/20251220/buzinov-2063572124.html
россия
смоленск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743030090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c5e15e6f0dcb92e863e096b3ce16615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, смоленск, айзанат муртазаева , кубок россии по фехтованию, фехтование
Спорт, Россия, Смоленск, Айзанат Муртазаева , Кубок России по фехтованию, Фехтование
Шпажистка Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию

Шпажистка Муртазаева второй раз подряд стала победительницей Кубка России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Айзанат Муртазаева
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Айзанат Муртазаева - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Айзанат Муртазаева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шпажистка Айзанат Муртазаева стала победительницей Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске.
В финале Муртазаева одолела Софию Армаганову со счетом 15:10. Бронзовыми призерами турнира стали Вероника Загвоздина и Татьяна Таланова.
Муртазаева выиграла Кубок России второй год подряд и стала четвертой шпажисткой в истории, которой удалось достичь такого результата. Ранее подобного успеха добивались Мария Мазина, Анна Сивкова и Татьяна Гудкова.
Муртазаевой 24 года. Она является чемпионкой Европы, также на ее счету серебро чемпионата мира в командной шпаге.
Кубок России в Смоленске завершится 25 декабря.
Павел Бузинов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Шпажист Бузинов выиграл Кубок России по фехтованию
20 декабря, 21:51
 
СпортРоссияСмоленскАйзанат МуртазаеваКубок России по фехтованиюФехтование
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала