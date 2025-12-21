Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.

"Динамо" участвовало в турнире в качестве обладателя Кубка России, команда в четвертый раз завоевала Суперкубок и заработала за победу 1 млн рублей. "Заречье" - бронзовый призер последнего чемпионата России.