Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России
Волейбол
 
22:57 21.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России
Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России
Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России
Казанское "Динамо" обыграло подмосковное "Заречье-Одинцово" в финале женского Суперкубка России по волейболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
спорт, заречье-одинцово (московская область, ж), вк динамо (казань)
Волейбол, Спорт, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), ВК Динамо (Казань)
Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России

Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз выиграли Суперкубок России

© Соцсети казанского ВК "Динамо"Волейболистки казанского "Динамо"
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Соцсети казанского ВК "Динамо"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Казанское "Динамо" обыграло подмосковное "Заречье-Одинцово" в финале женского Суперкубка России по волейболу.
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.
Турнир проводится с 2017 года и впервые прошел при участии четырех команд. Ранее в полуфинале уступили калининградский "Локомотив" и петербургская "Ленинградка".
"Динамо" участвовало в турнире в качестве обладателя Кубка России, команда в четвертый раз завоевала Суперкубок и заработала за победу 1 млн рублей. "Заречье" - бронзовый призер последнего чемпионата России.
Волейболисты петербургского Зенита в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Петербургский "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче Суперлиги по волейболу
