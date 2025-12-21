https://ria.ru/20251221/biatlon-2063671123.html
Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира
Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира
Итальянец Томмазо Джакомель стал победителем мужского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира
