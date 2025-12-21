https://ria.ru/20251221/basketbol-2063646818.html
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА одержали победу над МБА-МАИ в столичном противостоянии в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T15:09:00+03:00
2025-12-21T15:09:00+03:00
2025-12-21T15:09:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
единая лига втб
мба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e7869338b331a5304853b19f771717e8.jpg
/20251220/basketbol-2063543193.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2540:1905_1920x0_80_0_0_a2be8c3218e0933e3503a8a3a5637ca9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, цска, единая лига втб, мба
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, МБА
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ