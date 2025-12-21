Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
15:09 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/basketbol-2063646818.html
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА одержали победу над МБА-МАИ в столичном противостоянии в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T15:09:00+03:00
2025-12-21T15:09:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
единая лига втб
мба
спорт, цска, единая лига втб, мба
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, МБА
ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Мело Тримбл
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мело Тримбл. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА одержали победу над МБА-МАИ в столичном противостоянии в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Единая Лига ВТБ
21 декабря 2025 • начало в 13:00
Завершен
ЦСКА
97 : 58
МБА
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча на паркете ЦСКА завершилась победой хозяев со счетом 97:58 (21:9, 35:20, 22:14, 19:15). Больше всех очков по итогам матча набрали разыгрывающий защитник армейцев Мело Тримбл и атакующий защитник гостей Евгений Воронов (по 16).
ЦСКА (15 побед, 2 поражения) продлил серию побед до шести игр и продолжает возглавлять таблицу Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ (9 побед, 7 поражений) занимает шестое место.
БаскетболСпортЦСКАЕдиная Лига ВТБМБА
 
