Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу
Волейбол
 
23:23 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/voleybol-2063578372.html
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу
Подмосковное "Заречье-Одинцово" одержало победу над калининградским "Локомотивом" и вышло в финал Суперкубка России по волейболу среди женских команд, который... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T23:23:00+03:00
2025-12-20T23:23:00+03:00
волейбол
спорт
калининград
заречье-одинцово (московская область, ж)
локомотив (калининград)
суперкубок россии по волейболу
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
калининград
спорт, калининград, заречье-одинцово (московская область, ж), локомотив (калининград), суперкубок россии по волейболу, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Калининград, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Локомотив (Калининград), Суперкубок России по волейболу, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу

Клуб "Заречье-Одинцово" стал вторым финалистом женского Суперкубка по волейболу

Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Соцсети клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" одержало победу над калининградским "Локомотивом" и вышло в финал Суперкубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Калининграде.
В субботу подмосковная команда обыграла "Локомотив" со счетом 3-2 (29:27, 28:30, 25:20, 14:25, 16:14).
В финале "Заречье-Одинцово" сыграет с казанским "Динамо".
Команда - победительница турнира получит 1 млн рублей.
 
Волейбол
 
