https://ria.ru/20251220/voleybol-2063578372.html
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу
Подмосковное "Заречье-Одинцово" одержало победу над калининградским "Локомотивом" и вышло в финал Суперкубка России по волейболу среди женских команд, который... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T23:23:00+03:00
2025-12-20T23:23:00+03:00
2025-12-20T23:23:00+03:00
волейбол
спорт
калининград
заречье-одинцово (московская область, ж)
локомотив (калининград)
суперкубок россии по волейболу
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904253159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac6f3189623f972f6ef06da682004b95.jpg
калининград
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904253159_74:0:1209:851_1920x0_80_0_0_04dfd8404101bc1ec256b37ed6efb46b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, калининград, заречье-одинцово (московская область, ж), локомотив (калининград), суперкубок россии по волейболу, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Калининград, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Локомотив (Калининград), Суперкубок России по волейболу, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Клуб "Заречье-Одинцово" стал финалистом женского Суперкубка по волейболу
Клуб "Заречье-Одинцово" стал вторым финалистом женского Суперкубка по волейболу