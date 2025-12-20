https://ria.ru/20251220/voleybol-2063554548.html
Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал Суперкубка России
Казанское "Динамо" вышло в финал Суперкубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Калининграде. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T19:03:00+03:00
волейбол
спорт
россия
калининград
динамо (краснодар, ж)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
россия
калининград
спорт, россия, калининград, динамо (краснодар, ж), ленинградка (санкт-петербург, ж)
