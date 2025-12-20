Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал Суперкубка России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
19:03 20.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал Суперкубка России
Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал Суперкубка России
Казанское "Динамо" вышло в финал Суперкубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Калининграде. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" вышли в финал Суперкубка России

© Фото : ЖВК "Динамо-Ак Барс"Волейболистки казанского "Динамо"
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Казанское "Динамо" вышло в финал Суперкубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Калининграде.
В субботу в полуфинале казанская команда нанесла поражение петербургской "Ленинградке" со счетом 3-0 (25:18, 25:15, 25:16).
Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся действующий чемпион и обладатель Кубка России калининградский "Локомотив" и бронзовый призер чемпионата страны "Заречье-Одинцово".
Команда - победительница турнира получит 1 млн рублей.
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
