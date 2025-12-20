https://ria.ru/20251220/pol_dzhoshua-2063472546.html
Джейк Пол заявил, что сломал челюсть во время боя с Джошуа
Джейк Пол заявил, что сломал челюсть во время боя с Джошуа
Американский блогер Джейк Пол заявил, что получил перелом челюсти во время поединка с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол заявил, что получил перелом челюсти во время поединка с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.
В субботу Джошуа одержал досрочную победу над Полом в поединке в Майами (штат Флорида, США). Противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде.
"Спасибо моей семье. Этот спорт невероятно помог мне. Мне кажется, что моя челюсть сломана, кстати. Да, точно сломана. Бой был крутым, мне нравится это. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира. Не удивлен, что продержался шесть раундов. Честно, очень устал. Думаю, если бы я был лучше в плане кардио, все было бы интереснее. Джошуа невероятно выступил, он реально очень жестко бьет. Я старался сделать все, что мог", - сказал Пол в интервью на ринге после боя.
Полу 28 лет, на его счету 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
На счету 36-летнего Джошуа 29 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).