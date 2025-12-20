Откровенная постанова? Как звезда бокса и блогер поиздевались над спортом

Американский блогер Джейк Пол разгромно проиграл в бою против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа. РИА Новости Спорт объясняет, что это была за клоунада и почему подобных противостояний в будущем не станет меньше.

Новый взгляд на бокс

Организаторам таких боев не нужна интрига: кто победит, и так понятно. Мировая популярность участников встречи полностью компенсирует этот пробел — замените в последнем бою Пола имя Майка Тайсона на другое, и получите совсем другую афишу, уже проседающую по продаваемости.

Но есть большой бюджет, за который старик Майк готов выйти в ринг и недолго побыть грушей для битья, а значит, есть и хайп вокруг противостояния. Не имеющего ничего общего со спортом (Джейк годится в сыновья, а то и во внуки Тайсону — разве это конкуренция?), но от этого не менее ожидаемого.

Нет никакой логики и в новом бою Джейка

Энтони Джошуа совсем ненамного старше, но выше на голову и тяжелее на 12 килограммов… Более того, в ринг к блогеру-боксеру вышел бывший чемпион в тяжелом весе, владевший поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO), элитный нокаутер из Великобритании с золотой медалью домашней Олимпиады-2012. Что, как не деклассирование, можно было ожидать от событий во Флориде?

Важно: анонимные источники Daily Mail рассказали, что призовой фонд поединка составил 184 миллиона долларов, и боксеры разделили его пополам. Соответственно, оба спортсмена могли заработать сегодня по $92 млн.

Не бой, а сплошная беготня

С первой секунды Пол начал "велосипедить" вдоль канатов, изредка отстреливаясь от тотального фаворита. Джошуа, в свою очередь, не спешил размазывать блогера и занял выжидающую позицию. Удары гиганта были аккуратными, не шли в голову Пола, да и частыми совсем не были. Нет никаких сомнений, что организаторы прояснили Энтони правила игры: блогера не надо вырубать сразу, собравшимся на арене надо дать зрелища. И растянуть "удовольствие" хотя бы до последних раундов.

Джошуа мастерски им подыграл. После четвертого раунда он взвинтил темп, и Джейк сразу посыпался, раз за разом оступаясь, теряя равновесие и прося у судьи перерывы. Что, конечно же, немыслимо… Как немыслимо и то, что Энтони, некогда главная звезда мирового бокса, праздновал победу нокаутом в шестом раунде над звездой соцсетей. Заперев Джейка в углу ринга, Энтони наконец вспомнил о своем прошлом, в котором он финишировал Владимира Кличко и Александра Поветкина, и избил андердога до остановки боя. Абсолютный цирк! От которого многие остались в выигрыше, но только не поклонники истинного бокса.

« "Спасибо толпе за поддержку, ценю это, — заявил Джошуа после боя. — Это было мое не самое лучшее выступление. Все шло немного дольше, чем я планировал. Это было тяжко для него, но он находится в поисках пути, так делают реальные мужчины. Безграничное уважение ему. К слову, если Тайсон Фьюри думает, что он такой серьезный парень, то ему надо пальцы убрать от клавиатуры, надеть перчатки и выходить со мной на ринг, если он реально опасный парень. Меньше разговоров, давай встретимся на ринге и поговорим на кулаках".

Для Джейка этот проигрыш стал вторым. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023-го.

« "Спасибо моей семье. Этот спорт невероятно помог мне. Мне кажется, что моя челюсть сломана, кстати. Да, точно сломана. Бой был крутым, мне нравится это. Я еще вернусь, хочу стать чемпионом мира. Не удивлен, что продержался шесть раундов. Честно, очень устал. Думаю, если бы я был лучше в плане кардио, все было бы интереснее. Джошуа невероятно выступил, он реально очень жестко бьет. Я старался сделать все, что мог".

Но Пол на этом не остановится

Джейк, как и его брат Логан, кайфуют от спортивного увлечения и сбавлять оборотов не будут. Пускай сегодня младший уступил, однако это был самый жесткий оппонент в его карьере, да и разница в уровне и габаритах сумасшедшая. Повторимся: у американца в Майами не было ни единого шанса. А значит, все зависело от того, насколько "позорно" выступит Пол на фоне одного из лучших тяжеловесов последних лет.

Получилось, как получилось... Оставим за скобками возможность сценария в поединке и отметим бесстрашие Джейка (рискнул же принять такую замену Джервонте Дэвису) и желание подарить шоу.