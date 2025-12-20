Рейтинг@Mail.ru
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:45 20.12.2025
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после ледового шоу "Золушка" преподнес супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, букет белых роз, передает... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
фигурное катание
спорт
татьяна навка
дмитрий песков
повилас ванагас
маргарита дробязко
спорт, татьяна навка, дмитрий песков, повилас ванагас, маргарита дробязко
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"

Песков после шоу «Золушка» подарил Навке букет белых роз

Дмитрий Песков и Татьяна Навка
Дмитрий Песков и Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после ледового шоу "Золушка" преподнес супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, букет белых роз, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в "Мегаспорте" состоялась премьера нового шоу Навки "Золушка" по мотивам одной из самых известных сказок в мире.
После представления ко льду подошел Песков. Он подарил цветы супруге и другим исполнительницам главных ролей.
В ледовом шоу главные роли исполнили известные фигуристы. Виктория Синицина была в роли Золушки, ее партнер Никита Кацалапов в образе Принца, Повилас Ванагас в роли Короля, Маргарита Дробязко перевоплотилась в яркий образ Мачехи, Егор Мурашов и Евгений Кузнецов сыграли сводных сестер Золушки. Татьяна Навка вышла на лед в роли Феи-крестной.
Авторы представления показали известную сказку, используя мультимедийные эффекты и сложнейшие декорации. Как рассказали организаторы, для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей.
Создано более 250 точек подвеса. Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн.
Также было установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появляется более 50 кинетических элементов и декораций.
Кроме того, в шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Шоу насыщенно опасными трюками и сложными акробатическими номерами.
Фигурное катаниеСпортТатьяна НавкаДмитрий ПесковПовилас ВанагасМаргарита Дробязко
 
