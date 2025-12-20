Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после ледового шоу "Золушка" преподнес супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, букет белых роз, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу в " Мегаспорте " состоялась премьера нового шоу Навки "Золушка" по мотивам одной из самых известных сказок в мире.

После представления ко льду подошел Песков . Он подарил цветы супруге и другим исполнительницам главных ролей.

Авторы представления показали известную сказку, используя мультимедийные эффекты и сложнейшие декорации. Как рассказали организаторы, для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей.

Создано более 250 точек подвеса. Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн.

Также было установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появляется более 50 кинетических элементов и декораций.