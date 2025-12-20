https://ria.ru/20251220/peskov-2063571287.html
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Песков подарил Навке букет роз после шоу "Золушка"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после ледового шоу "Золушка" преподнес супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, букет белых роз, передает
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после ледового шоу "Золушка" преподнес супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, букет белых роз, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в "Мегаспорте
" состоялась премьера нового шоу Навки
"Золушка" по мотивам одной из самых известных сказок в мире.
После представления ко льду подошел Песков
. Он подарил цветы супруге и другим исполнительницам главных ролей.
В ледовом шоу главные роли исполнили известные фигуристы. Виктория Синицина
была в роли Золушки, ее партнер Никита Кацалапов
в образе Принца, Повилас Ванагас
в роли Короля, Маргарита Дробязко
перевоплотилась в яркий образ Мачехи, Егор Мурашов
и Евгений Кузнецов
сыграли сводных сестер Золушки. Татьяна Навка вышла на лед в роли Феи-крестной.
Авторы представления показали известную сказку, используя мультимедийные эффекты и сложнейшие декорации. Как рассказали организаторы, для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей.
Создано более 250 точек подвеса. Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн.
Также было установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появляется более 50 кинетических элементов и декораций.
Кроме того, в шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Шоу насыщенно опасными трюками и сложными акробатическими номерами.