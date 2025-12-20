Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вся страна будет болеть за квалифицировавшихся на Олимпиаду 2026 года в Милане фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян.