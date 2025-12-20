https://ria.ru/20251220/peskov-2063568918.html
Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вся страна будет болеть за квалифицировавшихся на Олимпиаду 2026 года в Милане фигуристов... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
