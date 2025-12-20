Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ
Фигурное катание
 
21:20 20.12.2025
Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ
Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вся страна будет болеть за квалифицировавшихся на Олимпиаду 2026 года в Милане фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Гуменник.
"Конечно, будем следить, и Татьяна (Навка) будет следить. Думаю, всей страной будем, потому что фигурное катание - это один из самых популярных видов спорта, который материализовался в искусство. Это уже совсем новая отрасль", - сказал Песков.
В субботу Петросян по сумме короткой и произвольной программ стала трехкратной чемпионкой России.
Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию
