"Шикарно": Песков оценил перформанс вратаря Сафонова в серии пенальти

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости охарактеризовал как шикарное выступление российского вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка по футболу.