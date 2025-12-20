https://ria.ru/20251220/peskov--2063569126.html
"Шикарно": Песков оценил перформанс вратаря Сафонова в серии пенальти
"Шикарно": Песков оценил перформанс вратаря Сафонова в серии пенальти - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Шикарно": Песков оценил перформанс вратаря Сафонова в серии пенальти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости охарактеризовал как шикарное выступление российского вратаря французского "ПСЖ"... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
