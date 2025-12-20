Рейтинг@Mail.ru
"Майами" проиграл в дебютном матче Голдина в НБА
07:25 20.12.2025 (обновлено: 07:55 20.12.2025)
"Майами" проиграл в дебютном матче Голдина в НБА
спорт, деррик уайт, владислав голдин, бэм адебайо, майами хит, бостон селтикс, нба
Баскетбол, Спорт, Деррик Уайт, Владислав Голдин, Бэм Адебайо, Майами Хит, Бостон Селтикс, НБА
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Майами Хит" на выезде проиграл клубу "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Деррик Уайт (33). У "Майами" самым результативным стал оформивший дабл-дабл Келел Уэйр (24 очка, 14 подборов), также дабл-дабл на счету Бэма Адебайо (16 очков, 10 подборов).
НБА
20 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Бостон
129 : 116
Майами
В составе "Майами" дебютный матч в НБА провел российский центровой Владислав Голдин, который оформил одну результативную передачу за 55 секунд на паркете. 24-летний россиянин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с "Майами". Голдин в прошедшем сезоне выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия".
"Бостон" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 16 побед при 11 поражениях. "Майами" (15 побед, 13 поражений) располагается на седьмой позиции.
Лука Дончич и Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трипл-дабл Дончича с 45 очками помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА
Баскетбол
 
