"Майами" проиграл в дебютном матче Голдина в НБА

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Майами Хит" на выезде проиграл клубу "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бостон" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 16 побед при 11 поражениях. "Майами" (15 побед, 13 поражений) располагается на седьмой позиции.