"Майами" проиграл в дебютном матче Голдина в НБА

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Майами Хит" на выезде проиграл клубу "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Деррик Уайт (33). У "Майами" самым результативным стал оформивший дабл-дабл Келел Уэйр (24 очка, 14 подборов), также дабл-дабл на счету Бэма Адебайо (16 очков, 10 подборов).
20 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
В составе "Майами" дебютный матч в НБА провел российский центровой Владислав Голдин, который оформил одну результативную передачу за 55 секунд на паркете. 24-летний россиянин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с "Майами". Голдин в прошедшем сезоне выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия".
"Бостон" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 16 побед при 11 поражениях. "Майами" (15 побед, 13 поражений) располагается на седьмой позиции.