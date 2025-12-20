https://ria.ru/20251220/mishina-2063557683.html
Фигуристка Мишина высказалась о конкуренции и мотивации продолжать карьеру
Фигуристка Мишина высказалась о конкуренции и мотивации продолжать карьеру - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Фигуристка Мишина высказалась о конкуренции и мотивации продолжать карьеру
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила журналистам, что большая конкуренция в стране дает им мотивацию продолжать... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20
2025-12-20T19:30:00+03:00
2025-12-20T19:30:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александр галлямов
александра бойкова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила журналистам, что большая конкуренция в стране дает им мотивацию продолжать карьеру.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В субботу чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира получили за свой прокат произвольной программы 146,87 балла, набрав в сумме 224,29 балла. Серебро завоевали Мишина и Галлямов (сумма 223,63 балла), третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
«
"Засмущалась от слов Димы Козловского. Подготовка к чемпионату России прошла хорошо. Мы устранили ошибки и недостатки, которые были по сезону. Все было идеально, но на последнем элементе в произвольной программе не повезло. Может быть, не хватало сил. Обидно, но так случается", - сказала Мишина.
"В стране большая конкуренция. Мы можем видеть это по чемпионату России, где разница в сотых. Вся сборная очень сильная, это дает нам мотивацию и не дает упасть духом", - ответила Мишина на вопрос об отстранении российских спортсменов и сохранении мотивации в текущих условиях.
Галлямов в течение всей пресс-конференции не произнес ни слова.