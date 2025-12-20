Фигуристка Мишина высказалась о конкуренции и мотивации продолжать карьеру

«

"Засмущалась от слов Димы Козловского. Подготовка к чемпионату России прошла хорошо. Мы устранили ошибки и недостатки, которые были по сезону. Все было идеально, но на последнем элементе в произвольной программе не повезло. Может быть, не хватало сил. Обидно, но так случается", - сказала Мишина.