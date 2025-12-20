Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА
08:56 20.12.2025 (обновлено: 09:17 20.12.2025)
"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА
"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА
"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА

© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"Баскетболист клуба "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс
© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"
Баскетболист клуба "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Клуб "Миннесота Тимбервулвз" на своем паркете обыграл "Оклахому-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 112:107 (23:33, 25:18, 35:34, 29:22) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком стал оформивший дабл-дабл Энтони Эдвардс (26 очков, 12 подборов). У "Оклахомы" больше всех очков набрал Шей Гилджес-Александер (35).
НБА
20 декабря 2025 • начало в 05:30
Завершен
Миннесота
112 : 107
Оклахома-Сити
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Оклахома" потерпела третье поражение в сезоне и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 побед. "Миннесота" (18 побед, 10 поражений) располагается на шестой позиции.

Результаты остальных матчей дня:

Джош Гидди и Шай Гилджес-Александр - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Оклахома" одержала победу над "Голден Стэйт" в матче НБА
3 декабря, 09:49
 
