"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Клуб "Миннесота Тимбервулвз" на своем паркете обыграл "Оклахому-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Оклахома" потерпела третье поражение в сезоне и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 побед. "Миннесота" (18 побед, 10 поражений) располагается на шестой позиции.