"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Клуб "Миннесота Тимбервулвз" на своем паркете обыграл "Оклахому-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 112:107 (23:33, 25:18, 35:34, 29:22) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком стал оформивший дабл-дабл Энтони Эдвардс (26 очков, 12 подборов). У "Оклахомы" больше всех очков набрал Шей Гилджес-Александер (35).
"Оклахома" потерпела третье поражение в сезоне и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 побед. "Миннесота" (18 побед, 10 поражений) располагается на шестой позиции.
Результаты остальных матчей дня:
- "Нью-Йорк Никс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 107:116;
- "Атланта Хокс" - "Сан-Антонио Сперс" - 98:126;
- "Кливленд Кавальерс" - "Чикаго Буллз" - 125:136.
