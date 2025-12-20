Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Мамедов будет выступать за Болгарию

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сменил спортивное гражданство и будет со следующего сезона представлять Болгарию.
"Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию - буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность ФСБР, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру", - написал Мамедов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Мамедову 24 года. Он является чемпионом России 2023 и 2024 годов. Также в его активе бронза чемпионата мира 2023 года.
