Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Мамедов будет выступать за Болгарию
20.12.2025
13:25 20.12.2025
Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Мамедов будет выступать за Болгарию
Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Мамедов будет выступать за Болгарию - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Мамедов будет выступать за Болгарию
Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сменил спортивное гражданство и будет со следующего сезона... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025
Новости
спорт, фсбр
Спорт, ФСБР
Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Мамедов будет выступать за Болгарию

Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе Шамиль Мамедов будет выступать за Болгарию

© Фото : Пресс-служба United World WrestlingРоссийский борец вольного стиля Шамиль Мамедов
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Пресс-служба United World Wrestling
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сменил спортивное гражданство и будет со следующего сезона представлять Болгарию.
«
"Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию - буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность ФСБР, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру", - написал Мамедов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Мамедову 24 года. Он является чемпионом России 2023 и 2024 годов. Также в его активе бронза чемпионата мира 2023 года.
Самбо - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россиянин Мамедов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе
19 сентября 2023, 20:41
 
СпортФСБР
 
