"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:00:00+03:00
Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче КХЛ