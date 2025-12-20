Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Хоккей
 
17:00 20.12.2025
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
хоккей
спорт
степан фальковский
александр барабанов
владислав ефремов
ак барс
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Степан Фальковский (11-я минута) и Александр Барабанов (56), гол хозяев в активе Владислава Ефремова (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
1 : 2
Ак Барс
59:45 • Владислав Ефремов
(Maxim Kuznetsov, Артем Пименов)
10:23 • Степан Фальковский
(Михаил Фисенко)
55:05 • Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Артур Бровкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанцы повели в "зеленых дерби" с уфимцами в нынешнем сезоне со счетом 4-1.
"Ак Барс", набрав 52 очка, идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 33 баллами располагается на девятой позиции. В следующем матче казанцы 27 декабря примут челябинский "Трактор", а уфимская команда 23 декабря примет хабаровский "Амур".
19 декабря, 17:49
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
