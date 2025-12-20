https://ria.ru/20251220/khokkey-2063519088.html
Джиошвили покинул московское "Динамо"
Джиошвили покинул московское "Динамо"
Российский нападающий Максим Джиошвили покинул состав московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
