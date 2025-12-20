Рейтинг@Mail.ru
Джиошвили покинул московское "Динамо"
14:53 20.12.2025 (обновлено: 14:58 20.12.2025)
Джиошвили покинул московское "Динамо"
Джиошвили покинул московское "Динамо"
Российский нападающий Максим Джиошвили покинул состав московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Джиошвили покинул московское "Динамо"

Хоккеист Максим Джиошвили покинул московское "Динамо"

Игрок "Динамо" (Москва) Максим Джиошвили. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский нападающий Максим Джиошвили покинул состав московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что он продолжит карьеру в другой команде.
Джиошвили 29 лет, он выступал за московское "Динамо" с 2022 года, забросил 50 шайб и сделал 38 передач в 245 матчах. С "бело-голубыми" он выиграл Кубок Континента (2024) и стал бронзовым медалистом КХЛ (2025).
Хоккей. КХЛ. Динамо М - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо"
17 декабря, 10:34
 
ХоккейКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)Регулярный чемпионат КХЛТрансферыСпорт
 
