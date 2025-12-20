Клуб Малкина объявил о смене владельца

По информации издания ESPN, сумма сделки оценивается в 1,7-1,8 млрд долларов.

Компания Fenway Sports Group (FSG), приобретшая контрольный пакет акций "Пингвинов" в 2021 году, останется миноритарным акционером на определенный период и продолжит поддерживать ключевые бизнес-направления, включая продажу спонсорства и управление региональными спортивными сетями, в рамках поэтапного перехода.