https://ria.ru/20251220/khokkey-2063478371.html
Клуб Малкина объявил о смене владельца
Клуб Малкина объявил о смене владельца - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Клуб Малкина объявил о смене владельца
Американская фирма по управлению частными инвестициями Hoffmann Family of Companies приобрела контрольный пакет акций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T10:01:00+03:00
2025-12-20T10:01:00+03:00
2025-12-20T10:23:00+03:00
хоккей
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977934615_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_085a480c8a48850137a55998d30309c4.jpg
/20251217/khokkey-2062530973.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977934615_195:0:1007:609_1920x0_80_0_0_891331aa1e2ec7b18ad4c4cc64848878.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
Клуб Малкина объявил о смене владельца
Hoffmann Family of Companies приобрела контрольный пакет акций "Питтсбурга"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Американская фирма по управлению частными инвестициями Hoffmann Family of Companies приобрела контрольный пакет акций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз", сообщается
на сайте команды.
По информации издания ESPN, сумма сделки оценивается в 1,7-1,8 млрд долларов.
«
"Наша цель - сделать все, чтобы вернуть "Пингвинз" на вершину НХЛ
. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с исключительной командой руководителей, уже находящейся на местах, укрепления связи с болельщиками и гарантии того, что франшиза останется источником гордости для города на многие поколения", - заявил генеральный директор компании Джефф Хоффманн.
Компания Fenway Sports Group (FSG), приобретшая контрольный пакет акций "Пингвинов" в 2021 году, останется миноритарным акционером на определенный период и продолжит поддерживать ключевые бизнес-направления, включая продажу спонсорства и управление региональными спортивными сетями, в рамках поэтапного перехода.