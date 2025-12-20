Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
22:48 20.12.2025 (обновлено: 23:28 20.12.2025)
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
"Реал Сосьедад" назначил американца Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера

Матараццо назначен на пост главного тренера "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Реал Сосьедад" назначил американца Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. "Реал Сосьедад" с 17 очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Баскская команда потеряла очки в четырех матчах подряд.
"Матараццо приходит в "Реал Сосьедад", чтобы изменить ситуацию и придать команде новый импульс в сезоне, который по-прежнему полон трудностей", - говорится в заявлении клуба.
14 декабря баскский клуб уволил Серхио Франсиско с поста главного тренера. За "Реал Сосьедад" выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Матараццо 48 лет, ранее он руководил немецкими "Хоффенхаймом" (2023-2024), который под его руководством квалифицировался в Лигу Европы, и "Штутгартом" (2019-2022).
