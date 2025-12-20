https://ria.ru/20251220/futbol-2063575141.html
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
"Реал Сосьедад" назначил американца Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
Матараццо назначен на пост главного тренера "Реал Сосьедад"