Рейтинг@Mail.ru
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:51 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/futbol-2063496832.html
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках
Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран вызван для дачи показаний в рамках резонансного расследования дела о наркотиках, в котором... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T12:51:00+03:00
2025-12-20T12:51:00+03:00
футбол
турция
фенербахче
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20251219/stambul-2063216323.html
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
турция, фенербахче, спорт
Футбол, Турция, Фенербахче, Спорт
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках

Президента "Фенербахче" Сарана вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран вызван для дачи показаний в рамках резонансного расследования дела о наркотиках, в котором фигурируют представители СМИ и шоу-бизнеса, сообщила газета Sabah.
«
"Саран проходит по делу в статусе подозреваемого. Он вернулся из-за границы в ночь на среду и сразу после прибытия направился в стамбульский суд Чаглаян для дачи показаний", - говорится в сообщении.
Ранее, в рамках этого же расследования, суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя. Экспертиза показала наличие наркотических веществ в его организме, однако сам Эрсой свою вину отрицает.
Масштабные операции по делу о незаконном обороте наркотиков в Турции проводятся с октября. За это время были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров. У части из них следы наркотических веществ были обнаружены в крови и волосах.
При этом у некоторых задержанных эксперты выявили вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, которые можно приобрести легально.
Эзги Эйюбоглу - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Стамбуле задержали актрису сериала "Великолепный век"
Вчера, 13:19
 
ФутболТурцияФенербахчеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала