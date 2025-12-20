Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках

"Саран проходит по делу в статусе подозреваемого. Он вернулся из-за границы в ночь на среду и сразу после прибытия направился в стамбульский суд Чаглаян для дачи показаний", - говорится в сообщении.

Ранее, в рамках этого же расследования, суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя. Экспертиза показала наличие наркотических веществ в его организме, однако сам Эрсой свою вину отрицает.

Масштабные операции по делу о незаконном обороте наркотиков в Турции проводятся с октября. За это время были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров. У части из них следы наркотических веществ были обнаружены в крови и волосах.