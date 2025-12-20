https://ria.ru/20251220/futbol-2063496832.html
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Президента "Фенербахче" вызвали в суд для показаний по делу о наркотиках
Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран вызван для дачи показаний в рамках резонансного расследования дела о наркотиках, в котором...
турция
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости.
Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран вызван для дачи показаний в рамках резонансного расследования дела о наркотиках, в котором фигурируют представители СМИ и шоу-бизнеса, сообщила газета Sabah
"Саран проходит по делу в статусе подозреваемого. Он вернулся из-за границы в ночь на среду и сразу после прибытия направился в стамбульский суд Чаглаян для дачи показаний", - говорится в сообщении.
Ранее, в рамках этого же расследования, суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя. Экспертиза показала наличие наркотических веществ в его организме, однако сам Эрсой свою вину отрицает.
Масштабные операции по делу о незаконном обороте наркотиков в Турции проводятся с октября. За это время были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров. У части из них следы наркотических веществ были обнаружены в крови и волосах.
При этом у некоторых задержанных эксперты выявили вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, которые можно приобрести легально.