СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"
11:55 20.12.2025
СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"
СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заинтересован в трансфере сербского защитника петербургского "Зенита" Страхини Эраковича, сообщает журналист Пабло Оливейра... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"

Журналист Оливейра: "Бешикташ" хочет приобрести защитника "Зенита" Эраковича

Защитник клуба Зенит Страхиня Эракович - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Защитник клуба "Зенит" Страхиня Эракович. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заинтересован в трансфере сербского защитника петербургского "Зенита" Страхини Эраковича, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.
По информации источника, 24-летний футболист был предложен турецкому клубу через посредников.
Эраковичу 24 года. Он выступает в составе "Зенита" с лета 2023 года. Вместе с петербургским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за "Зенит" 85 матчей и не забил голов. Также в его активе 18 игр и один гол в составе сборной Сербии.
В текущем сезоне Эракович сыграл за "Зенит" 19 матчей. Его клуб завершил первую часть чемпионата на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков за 18 туров.
Футбол
 
