СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"
СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заинтересован в трансфере сербского защитника петербургского "Зенита" Страхини Эраковича, сообщает журналист Пабло Оливейра... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
футбол
спорт
россия
сербия
страхиня эракович
зенит
бешикташ
российская премьер-лига (рпл)
россия
сербия
СМИ сообщили об интересе "Бешикташа" к сербскому игроку "Зенита"
Журналист Оливейра: "Бешикташ" хочет приобрести защитника "Зенита" Эраковича