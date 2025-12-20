https://ria.ru/20251220/fruktov-2063557363.html
Конькобежец Фруктов стал чемпионом России на дистанции 5000 м
Иван Фруктов стал чемпионом России по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на проходящем в подмосковной Коломне первенстве страны. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
