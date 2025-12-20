Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец Фруктов стал чемпионом России на дистанции 5000 м
19:27 20.12.2025 (обновлено: 19:28 20.12.2025)
Конькобежец Фруктов стал чемпионом России на дистанции 5000 м
Иван Фруктов стал чемпионом России по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на проходящем в подмосковной Коломне первенстве страны. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
60
спорт, конькобежный спорт, даниил алдошкин, сергей трофимов
Конькобежец Фруктов стал чемпионом России на дистанции 5000 м

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Иван Фруктов стал чемпионом России по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров на проходящем в подмосковной Коломне первенстве страны.
Фруктов одержал победу с результатом 6 минут 23,77 секунды, опередив Сергея Трофимова (6.24,71) и Даниила Алдошкина (6.25,48).
Чемпионкой России на дистанции 3000 м стала Ксения Коржова (4.08,25). Серебро досталось Ирине Сальниковой (4.14,36), бронзу завоевала Елена Еранина (4.16,40).
Конькобежцы Гудошникова и Мурашов победили на дистанции 500 метров на ЧР
