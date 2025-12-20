Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США, пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств, Фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США, пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств, сообщил американский Центр безопасности спорта.

Спортсмену из Москвы временно запретили выступать 18 октября 2024 года, его обвинили в неподобающем поведении. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) также отстранил фигуриста от турниров под эгидой организации.

Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. До этого спортсмен представлял Россию и на протяжении одного сезона — Минск. Он был в паре с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой, с которой становился чемпионом Белоруссии.

Фигуриста обвиняла эстонская фигуристка Солен Мазинг. По ее словам, инцидент произошел после турнира Golden Spin в декабре 2023 года. Поужинав в ресторане, Десятов и австралийская фигуристка Холли Харрис проводили ее до номера, где Мазинг приняла сильнодействующие снотворные препараты.