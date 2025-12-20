Рейтинг@Mail.ru
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств
11:07 20.12.2025 (обновлено: 12:09 20.12.2025)
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств
Фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США, пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств, сообщил американский Центр безопасности спорта. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T11:07:00+03:00
2025-12-20T12:09:00+03:00
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств

Фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств

© Getty Images / Ezra ShawИван Десятов и Изабелла Флорес
Иван Десятов и Изабелла Флорес - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Ezra Shaw
Иван Десятов и Изабелла Флорес. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США, пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств, сообщил американский Центр безопасности спорта.
Спортсмену из Москвы временно запретили выступать 18 октября 2024 года, его обвинили в неподобающем поведении. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) также отстранил фигуриста от турниров под эгидой организации.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу
1 декабря, 14:16
Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. До этого спортсмен представлял Россию и на протяжении одного сезона — Минск. Он был в паре с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой, с которой становился чемпионом Белоруссии.
Фигуриста обвиняла эстонская фигуристка Солен Мазинг. По ее словам, инцидент произошел после турнира Golden Spin в декабре 2023 года. Поужинав в ресторане, Десятов и австралийская фигуристка Холли Харрис проводили ее до номера, где Мазинг приняла сильнодействующие снотворные препараты.
Около трех ночи спортсменка проснулась, почувствовав рядом с собой Десятова, которого она сразу узнала по татуировкам. В апреле 2024 года Мазинг подала заявление в полицию.
Елена Ильиных и Сергей Розанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Начал делать ужасные вещи": жуткие секс-скандалы в фигурном катании
19 апреля, 10:55
 
Спорт
 
Матч-центр
 
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
