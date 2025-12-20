https://ria.ru/20251220/fesikov-2063564514.html
Фесиков считает, что российские пловцы взяли бы медали на чемпионате Европы
спорт
плавание
сергей фесиков
чемпионат европы по плаванию
спорт, плавание, сергей фесиков, чемпионат европы по плаванию
Спорт, Плавание, Сергей Фесиков, Чемпионат Европы по плаванию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил, что российские пловцы показали "быстрые секунды" на Кубке Сальникова, которые потенциально на пропущенном чемпионате Европы могли бы принести золотые медали.
В Санкт-Петербурге завершился Кубок Сальникова, который проходил 19-20 декабря.
"Показали быстрые секунды, которые потенциально на чемпионате Европы, пропущенном нами, могли бы принести золотые медали", - сказал Фесиков
журналистам.
Россияне не выступили на чемпионате Европы по плаванию
на короткой воде в Люблине (Польша), который прошел в начале декабря, из-за визовых ограничений.
"Мы понимаем, что ответственность здесь не такая, как на международных стартах. Однако очень порадовал Павел Самусенко, порадовал Егор Корнев, который, несмотря на отсутствие конкуренции и лидеров спринта, выделяется и показывает замечательные секунды. Эти результаты позволяют ему находиться в топе мирового рейтинга", - отметил Фесиков.
"Не от нас зависело участие в чемпионате Европы. Однозначно нашей главной задачей был чемпионат России. Мы поменяли план подготовки еще с сентября, понимая, что попадание на чемпионат Европы в Польше в этом году будет очень сложным. Так в итоге и получилось", - добавил он.