Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов"

"Мы изменили некоторые традиционные правила проведения соревнований, и это позволило создать новый продукт. Он сохранил дух классических соревнований, но при этом отличается и по количеству схваток, и по зрелищности. Обратили внимание, что "Битва городов" собирает больше просмотров, чем, например, "Большой шлем" в Абу-Даби или Токио. Это связано с тем, что зрители болеют не только за спортсменов, но и за свои города", - заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.