Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сборная подмосковного Щелкова по дзюдо стала победителем международного командного турнира "Битва городов".
Организаторами состязаний выступили Федерация дзюдо России и благотворительная программа ДоброFON. В двухнедельных соревнованиях принимали участие 24 команды из России и восемь представителей зарубежья - клубы Франции, Южной Кореи, США, Греции, Кубы, Бразилии, Монголии и Словении.
Финальный этап соревнования, в который отобрались четыре команды, прошел в Академии единоборств на федеральной территории Сириус. В финале турнира спортсмены из Щелкова одержали победу над командой из Нальчика. В поединке за третье место сборная Назрани одержала победу над командой Санкт-Петербурга.
"Мы изменили некоторые традиционные правила проведения соревнований, и это позволило создать новый продукт. Он сохранил дух классических соревнований, но при этом отличается и по количеству схваток, и по зрелищности. Обратили внимание, что "Битва городов" собирает больше просмотров, чем, например, "Большой шлем" в Абу-Даби или Токио. Это связано с тем, что зрители болеют не только за спортсменов, но и за свои города", - заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.
"Хочу поздравить всех с успешным завершением первого международного турнира "Битва городов", - заявил управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов. - Этот уникальный проект, организованный Федерацией дзюдо России совместно с благотворительной программой ДоброFON, объединил не только десятки регионов страны, но и команды из зарубежных стран. На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали захватывающие поединки на отборочных этапах в крупных городах России, а Суперфинал в Сириусе стал достойной кульминацией всего пройденного пути. Юные спортсмены показали высокий уровень подготовки и, уверены, доставили огромное удовольствие зрителям. Ждем не менее захватывающих соревнований в предстоящем году".
Общий призовой фонд турнира составил рекордные 216 миллионов рублей, которые были разделены между участниками Суперфинала, часть средств также была направлена на развитие дзюдо в регионах.