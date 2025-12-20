Рейтинг@Mail.ru
Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
14:11 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/dzyudo-2063510653.html
Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов"
Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов"
Сборная подмосковного Щелкова по дзюдо стала победителем международного командного турнира "Битва городов". РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T14:11:00+03:00
2025-12-20T14:11:00+03:00
единоборства
спорт
сергей соловейчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063510002_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fffd7d5b7ab075db5ea94ad0a08e0829.jpg
/20251127/makarov-2058130224.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063510002_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_d6f5481f1d3093dac47b45c136a09068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей соловейчик
Единоборства, Спорт, Сергей Соловейчик
Дзюдоисты сборной Щелкова выиграли международный турнир "Битва городов"

Cборная Щелкова выиграла международный командный турнир по дзюдо "Битва городов"

© Фото : Пресс-служба FonbetДзюдоисты на турнире "Битва городов"
Дзюдоисты на турнире Битва городов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Пресс-служба Fonbet
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сборная подмосковного Щелкова по дзюдо стала победителем международного командного турнира "Битва городов".
Организаторами состязаний выступили Федерация дзюдо России и благотворительная программа ДоброFON. В двухнедельных соревнованиях принимали участие 24 команды из России и восемь представителей зарубежья - клубы Франции, Южной Кореи, США, Греции, Кубы, Бразилии, Монголии и Словении.
Финальный этап соревнования, в который отобрались четыре команды, прошел в Академии единоборств на федеральной территории Сириус. В финале турнира спортсмены из Щелкова одержали победу над командой из Нальчика. В поединке за третье место сборная Назрани одержала победу над командой Санкт-Петербурга.
«
"Мы изменили некоторые традиционные правила проведения соревнований, и это позволило создать новый продукт. Он сохранил дух классических соревнований, но при этом отличается и по количеству схваток, и по зрелищности. Обратили внимание, что "Битва городов" собирает больше просмотров, чем, например, "Большой шлем" в Абу-Даби или Токио. Это связано с тем, что зрители болеют не только за спортсменов, но и за свои города", - заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.
"Хочу поздравить всех с успешным завершением первого международного турнира "Битва городов", - заявил управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов. - Этот уникальный проект, организованный Федерацией дзюдо России совместно с благотворительной программой ДоброFON, объединил не только десятки регионов страны, но и команды из зарубежных стран. На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали захватывающие поединки на отборочных этапах в крупных городах России, а Суперфинал в Сириусе стал достойной кульминацией всего пройденного пути. Юные спортсмены показали высокий уровень подготовки и, уверены, доставили огромное удовольствие зрителям. Ждем не менее захватывающих соревнований в предстоящем году".
Общий призовой фонд турнира составил рекордные 216 миллионов рублей, которые были разделены между участниками Суперфинала, часть средств также была направлена на развитие дзюдо в регионах.
Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Виталий Макаров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России
27 ноября, 17:46
 
ЕдиноборстваСпортСергей Соловейчик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала