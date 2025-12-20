https://ria.ru/20251220/dzhoshua--2063475112.html
Джошуа вызвал на бой Фьюри
20.12.2025
Джошуа вызвал на бой Фьюри
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы над американским блогером Джейком Полом призвал соотечественника Тайсона Фьюри...
20.12.2025
2025-12-20T09:15:00+03:00
2025-12-20T10:31:00+03:00
Джошуа вызвал на бой Фьюри
Джошуа вызвал на бой Фьюри после победы над блогером Полом
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа после победы над американским блогером Джейком Полом призвал соотечественника Тайсона Фьюри надеть перчатки и выйти с ним на поединок, вместо того, чтобы общаться в интернете.
13 декабря журнал The Ring сообщил, что Фьюри и Джошуа проведут поединок в 2026 году в Эр-Рияде.
«
"Спасибо толпе за поддержку, ценю это. Это было мое не самое лучшее выступление. Все шло немного дольше, чем я планировал. Это было тяжко для него, но он находится в поисках пути, так делают реальные мужчины. Безграничное уважение ему. К слову, если Тайсон Фьюри думает, что он такой серьезный парень, то ему надо убрать пальцы от клавиатуры, надеть перчатки и выходить со мной на ринг, если он реально опасный парень. Меньше разговоров, давай встретимся на ринге и поговорим на кулаках", - заявил Джошуа на ринге после боя.
Фьюри объявил о завершении карьеры в январе. 3 июля председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что британец вернется на ринг в 2026 году. На счету 37-летнего Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья.
На счету 36-летнего Джошуа 29 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).