Рейтинг@Mail.ru
Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:06 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/bukin-2063542733.html
Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне
Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне
Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что ждет шанса выступать на международном уровне. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T17:06:00+03:00
2025-12-20T17:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
иван букин (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984288568_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_1a8c7f279a1ba43da3a4f71df091eeb5.jpg
спорт, иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Иван Букин (фигурное катание)
Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне

Фигурист Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что ждет шанса выступать на международном уровне.
В субботу Степанова и Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге. Фигуристы получили за произвольный танец 129,49 балла, набрав в сумме 216,94 балла. Серебряными медалистами стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (сумма 211,44 балла), третье место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63).
«
"Такие сравнения - неблагородное дело, - ответил Букин на вопрос о том, представляет ли он, какое место их дуэт мог бы занять на международной арене. - Мы смотрим за международным катанием и наслаждаемся. Им удачи и успехов, ведь это олимпийский сезон, он сложный для всех. Но я не буду сравнивать себя, думать, какое место мог занять. Очень ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне".
"У нас есть цель, которую мы преследуем. Это путеводная звезда, которую ты не можешь бросить на половине пути. Всем хочется почувствовать международный уровень и посмотреть, что там. Надеюсь, скоро мы там окажемся и будем в полноценной семье фигурного катания", - добавил он.
Букин отметил помощь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в подготовке произвольного танца.
"Прокат был нелегкий. Хочется отложить его в багаж опыта и время от времени смотреть, как надо или не надо. Кайф получил, на льду полежал, всех благодарю за этот чемпионат. Турнир завершился, я рад! Буду работать изо всех сил, чтобы теперь побить рекорд (Екатерины) Бобровой и (Дмитрия) Соловьева. На постановку произвольного танца мы потратили недели две с половиной. Но он иной для нас. И готовилась она к совершенно другому сезону. Пытались немного поменять себя, но сохранить лучшую сторону. Когда Татьяна Анатольевна приехала, мы только ее поставили. Безумно благодарны ей за то, что она посещает нас, и за ее опыт. Она приходит и что-то скажет так, что слова западают в душу. В этой программе, можно сказать, ее вклад тоже есть", - заключил он.
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Вчера, 16:55
 
Фигурное катаниеСпортИван Букин (фигурное катание)
 
