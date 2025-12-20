Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что ждет шанса выступать на международном уровне.
В субботу Степанова и Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге. Фигуристы получили за произвольный танец 129,49 балла, набрав в сумме 216,94 балла. Серебряными медалистами стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (сумма 211,44 балла), третье место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63).
"Такие сравнения - неблагородное дело, - ответил Букин на вопрос о том, представляет ли он, какое место их дуэт мог бы занять на международной арене. - Мы смотрим за международным катанием и наслаждаемся. Им удачи и успехов, ведь это олимпийский сезон, он сложный для всех. Но я не буду сравнивать себя, думать, какое место мог занять. Очень ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне".
"У нас есть цель, которую мы преследуем. Это путеводная звезда, которую ты не можешь бросить на половине пути. Всем хочется почувствовать международный уровень и посмотреть, что там. Надеюсь, скоро мы там окажемся и будем в полноценной семье фигурного катания", - добавил он.
Букин отметил помощь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в подготовке произвольного танца.
"Прокат был нелегкий. Хочется отложить его в багаж опыта и время от времени смотреть, как надо или не надо. Кайф получил, на льду полежал, всех благодарю за этот чемпионат. Турнир завершился, я рад! Буду работать изо всех сил, чтобы теперь побить рекорд (Екатерины) Бобровой и (Дмитрия) Соловьева. На постановку произвольного танца мы потратили недели две с половиной. Но он иной для нас. И готовилась она к совершенно другому сезону. Пытались немного поменять себя, но сохранить лучшую сторону. Когда Татьяна Анатольевна приехала, мы только ее поставили. Безумно благодарны ей за то, что она посещает нас, и за ее опыт. Она приходит и что-то скажет так, что слова западают в душу. В этой программе, можно сказать, ее вклад тоже есть", - заключил он.