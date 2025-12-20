Букин заявил, что ждет шанса посоревноваться на международном уровне

"Такие сравнения - неблагородное дело, - ответил Букин на вопрос о том, представляет ли он, какое место их дуэт мог бы занять на международной арене. - Мы смотрим за международным катанием и наслаждаемся. Им удачи и успехов, ведь это олимпийский сезон, он сложный для всех. Но я не буду сравнивать себя, думать, какое место мог занять. Очень ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне".

"Прокат был нелегкий. Хочется отложить его в багаж опыта и время от времени смотреть, как надо или не надо. Кайф получил, на льду полежал, всех благодарю за этот чемпионат. Турнир завершился, я рад! Буду работать изо всех сил, чтобы теперь побить рекорд (Екатерины) Бобровой и (Дмитрия) Соловьева. На постановку произвольного танца мы потратили недели две с половиной. Но он иной для нас. И готовилась она к совершенно другому сезону. Пытались немного поменять себя, но сохранить лучшую сторону. Когда Татьяна Анатольевна приехала, мы только ее поставили. Безумно благодарны ей за то, что она посещает нас, и за ее опыт. Она приходит и что-то скажет так, что слова западают в душу. В этой программе, можно сказать, ее вклад тоже есть", - заключил он.