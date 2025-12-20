Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Джошуа

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол сообщил, что поступил в больницу с переломом челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.

В субботу Джошуа одержал досрочную победу над Полом в поединке в Майами (штат Флорида, США). Противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде. После боя Пол заявил, что по ощущениям он получил перелом челюсти.

« "Сломанная челюсть. Ребята, спасибо за поддержку, я в порядке", - написал Пол в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив видео с больничной кровати.

Полу 28 лет, на его счету 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.