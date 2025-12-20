Рейтинг@Mail.ru
Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Джошуа
Единоборства
 
20.12.2025
Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Джошуа
Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Джошуа - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Джошуа
Американский блогер Джейк Пол сообщил, что поступил в больницу с переломом челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
единоборства
джейк пол
энтони джошуа
спорт
бокс
джейк пол, энтони джошуа, спорт, бокс
Единоборства, Джейк Пол, Энтони Джошуа, Спорт, Бокс
Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Джошуа

Блогер Пол находится в больнице с переломом челюсти после боя с Энтони Джошуа

Джейк Пол
Джейк Пол - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Соцсети блогера
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол сообщил, что поступил в больницу с переломом челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.
В субботу Джошуа одержал досрочную победу над Полом в поединке в Майами (штат Флорида, США). Противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде. После боя Пол заявил, что по ощущениям он получил перелом челюсти.
"Сломанная челюсть. Ребята, спасибо за поддержку, я в порядке", - написал Пол в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив видео с больничной кровати.
Полу 28 лет, на его счету 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
На счету 36-летнего Джошуа 29 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
Энтони Джошуа в бою против Владимира Кличко - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Нокаутировал Кличко, а теперь дерется с блогером: бесславный конец чемпиона
ЕдиноборстваДжейк ПолЭнтони ДжошуаСпортБокс
 
