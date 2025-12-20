https://ria.ru/20251220/biatlon-2063477889.html
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T09:55:00+03:00
2025-12-20T09:55:00+03:00
2025-12-20T10:24:00+03:00
биатлон
спорт
даниил серохвостов
антон смольский
эдуард латыпов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846323914_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_07db41db04d578969b25b4d677f6f97f.jpg
/20251219/kazakevich-2063184079.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846323914_525:0:3254:2047_1920x0_80_0_0_2334acb574effabf0cdb885119dabba3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил серохвостов, антон смольский, эдуард латыпов
Биатлон, Спорт, Даниил Серохвостов, Антон Смольский, Эдуард Латыпов
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Смольский выиграл гонку преследования на 3 этапе Кубка Содружества в Чайковском