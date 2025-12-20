Рейтинг@Mail.ru
09:55 20.12.2025 (обновлено: 10:24 20.12.2025)
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБелорусский биатлонист Антон Смольский
Белорусский биатлонист Антон Смольский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Белорусский биатлонист Антон Смольский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 50 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Даниил Серохвостов (отставание - 26,9 секунды; 3 промаха), третье место занял его соотечественник Эдуард Латыпов (+54,4; 4).
Позднее в субботу пройдет женская гонка преследования. Этап в Чайковском завершится в воскресенье, 21 декабря.
