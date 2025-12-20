СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Арсенал" близок к подписанию нового контракта с нападающим Букайо Сака с самой высокой зарплатой в истории лондонского футбольного клуба, сообщает TEAMtalk.
Источник со ссылкой на высокопоставленных лиц клуба сообщает, что декабрьские переговоры между спортивным директором Андреа Бертой и окружением Сака прошли успешно и осталось согласовать лишь несколько деталей для подписания нового долгосрочного соглашения, которое будет рассчитано до 2031 года. Отмечается, что новый контракт сделает Сака первым в истории команды игроком с зарплатой 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Помимо Сака, "Арсенал" продвигается в переговорах о продлении контракта с нидерландским защитником Юрриеном Тимбером, а также начал обсуждение переподписания соглашений с капитаном команды норвежцем Мартином Эдегором и английским полузащитником Декланом Райсом в 2026 году.
Сака 24 года. Он является воспитанником "Арсенала" и выступает за основную команду с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч и забил семь мячей. Всего на его счету 284 игры и 77 голов в составе "канониров". Вместе с клубом он выиграл Кубок Англии и дважды становился обладателем Суперкубка страны. Также в его активе 48 матчей и 14 забитых мячей в составе сборной Англии.
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ
14 декабря, 01:10