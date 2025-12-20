Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"
Футбол
 
01:11 20.12.2025 (обновлено: 05:33 20.12.2025)
СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"
СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала" - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"
"Арсенал" близок к подписанию нового контракта с нападающим Букайо Сака с самой высокой зарплатой в истории лондонского футбольного клуба, сообщает TEAMtalk. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
футбол
спорт
букайо сака
юрриен тимбер
мартин эдегор
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
/20251214/arsenal-2061899018.html
Новости
спорт, букайо сака, юрриен тимбер, мартин эдегор, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Букайо Сака, Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ)
СМИ: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"

TEAMtalk: Сака станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Арсенала"

Игрок "Арсенала" Букайо Сака
Игрок Арсенала Букайо Сака - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Игрок "Арсенала" Букайо Сака. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Арсенал" близок к подписанию нового контракта с нападающим Букайо Сака с самой высокой зарплатой в истории лондонского футбольного клуба, сообщает TEAMtalk.
Источник со ссылкой на высокопоставленных лиц клуба сообщает, что декабрьские переговоры между спортивным директором Андреа Бертой и окружением Сака прошли успешно и осталось согласовать лишь несколько деталей для подписания нового долгосрочного соглашения, которое будет рассчитано до 2031 года. Отмечается, что новый контракт сделает Сака первым в истории команды игроком с зарплатой 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Помимо Сака, "Арсенал" продвигается в переговорах о продлении контракта с нидерландским защитником Юрриеном Тимбером, а также начал обсуждение переподписания соглашений с капитаном команды норвежцем Мартином Эдегором и английским полузащитником Декланом Райсом в 2026 году.
Сака 24 года. Он является воспитанником "Арсенала" и выступает за основную команду с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч и забил семь мячей. Всего на его счету 284 игры и 77 голов в составе "канониров". Вместе с клубом он выиграл Кубок Англии и дважды становился обладателем Суперкубка страны. Также в его активе 48 матчей и 14 забитых мячей в составе сборной Англии.
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ
14 декабря, 01:10
 
ФутболСпортБукайо СакаЮрриен ТимберМартин ЭдегорАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
