https://ria.ru/20251219/zhurova-2063149434.html
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала двуличным заявление норвежского лыжника... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T11:19:00+03:00
2025-12-19T11:19:00+03:00
2025-12-19T11:23:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
светлана журова
госдума рф
йоханнес хёсфлот клебо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147642/97/1476429745_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_062ddf4369e2b03b99c5a66ead7e096d.jpg
/20251215/shakhmaty-2062085811.html
/20251211/korostelev-2061348351.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147642/97/1476429745_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a9b827f698ce04d8c0485ffdfe5db4e4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, светлана журова, госдума рф, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Светлана Журова, Госдума РФ, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках
Журова назвала двуличным заявление Клебо о желании соревноваться с россиянами
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала двуличным заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки. Вместе с тем он признал, что политика пересекается со спортом.
"Слышала, что норвежцы говорили: "Нас не сильно любят, потому что мы все выигрываем". Но понятно, что многие из них выигрывают с наличием астмы. Поэтому спортсмены их не сильно любят, как и русских", - сказала Журова
.
"Это называется "Хочу быть и красивым, и умным" - хочу быть за спортсменов, но, на всякий случай, чтобы дома не осудили за поддержку России
, скажу вот так, нейтральненько. Но что его не устраивает в русских спортсменах - вопрос! Это можно по-разному прочесть, например: "Не хотелось бы, потому что русские начнут у меня выигрывать". Он же не продолжил, а они не на СВО, они тренируются, готовятся, участвуют в соревнованиях. Ты какую претензию к ним можешь предъявить, тому же Саше Большунову?" - добавила собеседница агентства.
Также Журова выразила надежду на то, что отобравшиеся на международные старты российские лыжники смогут "навести там суету". "Это правда странно звучит, потому что если эту фразу договорить за него. Не хотел бы видеть русских, потому что они создадут мне конкуренцию. Предъявить, что они берут оружие в руки и участвуют в СВО, он не может", - резюмировала Журова.