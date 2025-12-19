Рейтинг@Mail.ru
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках
Лыжные гонки
 
11:19 19.12.2025 (обновлено: 11:23 19.12.2025)
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала двуличным заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки. Вместе с тем он признал, что политика пересекается со спортом.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Журова рассказала о ситуации со снятием санкций с российских шахматистов
15 декабря, 11:34
"Слышала, что норвежцы говорили: "Нас не сильно любят, потому что мы все выигрываем". Но понятно, что многие из них выигрывают с наличием астмы. Поэтому спортсмены их не сильно любят, как и русских", - сказала Журова.
"Это называется "Хочу быть и красивым, и умным" - хочу быть за спортсменов, но, на всякий случай, чтобы дома не осудили за поддержку России, скажу вот так, нейтральненько. Но что его не устраивает в русских спортсменах - вопрос! Это можно по-разному прочесть, например: "Не хотелось бы, потому что русские начнут у меня выигрывать". Он же не продолжил, а они не на СВО, они тренируются, готовятся, участвуют в соревнованиях. Ты какую претензию к ним можешь предъявить, тому же Саше Большунову?" - добавила собеседница агентства.
Также Журова выразила надежду на то, что отобравшиеся на международные старты российские лыжники смогут "навести там суету". "Это правда странно звучит, потому что если эту фразу договорить за него. Не хотел бы видеть русских, потому что они создадут мне конкуренцию. Предъявить, что они берут оружие в руки и участвуют в СВО, он не может", - резюмировала Журова.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо
11 декабря, 13:02
 
Лыжные гонкиСпортРоссияСветлана ЖуроваГосдума РФЙоханнес Хёсфлот Клебо
 
