"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала охотой на ведьм решение властей Украины о лишении государственных стипендий ряда титулованных украинских спортсменов.
Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке и ряду других спортсменов.
"Самое сложное - а как от этих активов избавиться. Может, им надо было публично от них отказаться, или они думают, что эти люди затихли и ждут, когда все затихнет. Видимо, власти Украины допускают, что эти люди потом так поступят. Но по-человечески можно понять, почему они так поступают, но их хотят за это наказать", - сказала Журова.
Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
"Я даже не представляю, как от этих активов можно избавиться. Это уже охота на ведьм! Может, они знают, что тот же Бубка хотел бы взаимодействовать с нами, потому что он всегда был нашим другом. Видно, они боятся, что он одумается. На самом деле, это очень странное решение", - добавила собеседница агентства.
"По факту они допускают, что когда весь процесс будет урегулирован, они смогут себе все это вернуть. Люди надеются, что когда все закончится, они смогут вернуть себе все это, и, видимо, кому-то жадному или завистливому на Украине все это не нравится. Кому-то на Украине все это не нравится, и надо было придумать какую-то причину. Лишний раз убеждаешься, что страна, которой ты был предан, съедает. Как говорится, революция съедает собственных детей", - резюмировала собеседница агентства.
