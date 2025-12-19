Рейтинг@Mail.ru
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 19.12.2025 (обновлено: 15:05 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/zhurova-2063143831.html
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала охотой на ведьм решение властей Украины о... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T11:11:00+03:00
2025-12-19T15:05:00+03:00
спорт
украина
донецк
россия
светлана журова
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_9886ed953f6d60a3730a75d96f85ec12.jpg
/20251211/mok-2061408821.html
/20251205/bolshunov-2060112093.html
украина
донецк
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_cf99d75d03cc8a25db520da5e3cf7ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, украина, донецк, россия, светлана журова, владимир зеленский, госдума рф
Спорт, Украина, Донецк, Россия, Светлана Журова, Владимир Зеленский, Госдума РФ
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине

Журова назвала решение властей Украины в отношении Бубки охотой на ведьм

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала охотой на ведьм решение властей Украины о лишении государственных стипендий ряда титулованных украинских спортсменов.
Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке и ряду других спортсменов.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Украинцам не нравится, что МОК не слушает их требования, заявила Журова
11 декабря, 15:45
«
"Самое сложное - а как от этих активов избавиться. Может, им надо было публично от них отказаться, или они думают, что эти люди затихли и ждут, когда все затихнет. Видимо, власти Украины допускают, что эти люди потом так поступят. Но по-человечески можно понять, почему они так поступают, но их хотят за это наказать", - сказала Журова.
Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
"Я даже не представляю, как от этих активов можно избавиться. Это уже охота на ведьм! Может, они знают, что тот же Бубка хотел бы взаимодействовать с нами, потому что он всегда был нашим другом. Видно, они боятся, что он одумается. На самом деле, это очень странное решение", - добавила собеседница агентства.
"По факту они допускают, что когда весь процесс будет урегулирован, они смогут себе все это вернуть. Люди надеются, что когда все закончится, они смогут вернуть себе все это, и, видимо, кому-то жадному или завистливому на Украине все это не нравится. Кому-то на Украине все это не нравится, и надо было придумать какую-то причину. Лишний раз убеждаешься, что страна, которой ты был предан, съедает. Как говорится, революция съедает собственных детей", - резюмировала собеседница агентства.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026
5 декабря, 15:54
 
СпортУкраинаДонецкРоссияСветлана ЖуроваВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала