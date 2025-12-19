"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине

"Я даже не представляю, как от этих активов можно избавиться. Это уже охота на ведьм! Может, они знают, что тот же Бубка хотел бы взаимодействовать с нами, потому что он всегда был нашим другом. Видно, они боятся, что он одумается. На самом деле, это очень странное решение", - добавила собеседница агентства.

"По факту они допускают, что когда весь процесс будет урегулирован, они смогут себе все это вернуть. Люди надеются, что когда все закончится, они смогут вернуть себе все это, и, видимо, кому-то жадному или завистливому на Украине все это не нравится. Кому-то на Украине все это не нравится, и надо было придумать какую-то причину. Лишний раз убеждаешься, что страна, которой ты был предан, съедает. Как говорится, революция съедает собственных детей", - резюмировала собеседница агентства.