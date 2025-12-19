Союз биатлонистов направил запрос о допуске российских юниоров

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) направил в Международный союз биатлонистов (IBU) запрос по вопросу допуска российских юниоров на международные соревнования, сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций.
"СБР направил запрос в IBU по поводу допуска юношей и юниоров – прислушается ли IBU к рекомендации исполкома МОК, который изменил свою позицию и теперь рекомендует международным спортивным федерациям вернуть в свои соревнования юных спортсменов с российским и белорусским паспортом. Пока ответа нет", - написал Аверьянов.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.