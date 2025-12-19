Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:33 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/volejbolistka-2063401529.html
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" одержали победу над красноярским "Енисеем" в матче 13-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T18:33:00+03:00
2025-12-19T18:33:00+03:00
волейбол
спорт
россия
екатеринбург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
уралочка-нтмк
енисей (красноярск, ж)
заречье-одинцово (московская область, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788848527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3658c106820fac091e7b7c66651f558c.jpg
/20251215/tulitsa-2062230482.html
россия
екатеринбург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788848527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c590e267e7119d7b4a95fbfd4b50499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, екатеринбург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), уралочка-нтмк, енисей (красноярск, ж), заречье-одинцово (московская область, ж)
Волейбол, Спорт, Россия, Екатеринбург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Уралочка-НТМК, Енисей (Красноярск, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

«Уралочка» обыграла «Енисей» в матче чемпионата России

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк"Уралочка-НТМК"
Уралочка-НТМК - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
"Уралочка-НТМК". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" одержали победу над красноярским "Енисеем" в матче 13-го тура чемпионата России.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:17, 25:19) в пользу хозяек.
"Уралочка-НТМК" с десятью победами и четырьмя поражениями занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. "Енисей", проиграв четвертый матч подряд, располагается на 12-й позиции. В активе команды три победы и 11 поражений.
В следующем туре "Уралочка-НТМК" 27 декабря сыграет в гостях с подмосковным клубом "Заречье-Одинцово", "Енисей" в этот же день примет "Минчанку".
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
15 декабря, 20:23
 
ВолейболСпортРоссияЕкатеринбургСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Уралочка-НТМКЕнисей (Красноярск, ж)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала