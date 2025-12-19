https://ria.ru/20251219/volejbolistka-2063401529.html
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" одержали победу над красноярским "Енисеем" в матче 13-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T18:33:00+03:00
2025-12-19T18:33:00+03:00
2025-12-19T18:33:00+03:00
волейбол
спорт
россия
екатеринбург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
уралочка-нтмк
енисей (красноярск, ж)
заречье-одинцово (московская область, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788848527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3658c106820fac091e7b7c66651f558c.jpg
/20251215/tulitsa-2062230482.html
россия
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788848527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c590e267e7119d7b4a95fbfd4b50499.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, екатеринбург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), уралочка-нтмк, енисей (красноярск, ж), заречье-одинцово (московская область, ж)
Волейбол, Спорт, Россия, Екатеринбург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Уралочка-НТМК, Енисей (Красноярск, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Енисей" в матче чемпионата России
«Уралочка» обыграла «Енисей» в матче чемпионата России